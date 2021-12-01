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З першим днем зими! Зворушливі яскраві листівки з початком чарівного сезону

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Листівки з початком зими
Листівки з початком зими

Порадуйте своїх друзів гарною листівкою.

Ось і настала довгоочікувана зима! І хоча снігом найближчим часом вона нас не порадує, любити її все одно є за що. Наприклад, за велику кількість додаткових вихідних або за улюблені всіма новорічні свята, в які можна поїхати до нової цікавої країни. Ми вже зібрали для вас топ найцікавіших напрямків для зимових канікул.

Крім того, і дорослі, і діти вже перебувають у передчутті радісного новорічного застілля, для якого ми підібрали найкращі рецепти. Спробуйте здивувати гостей рецептами яскравих зимових закусок "Мандаринки" та "Сирний сніговик", приготувати які під силу кожній господині. Або створіть затишну зимову атмосферу за допомогою ароматних пряників.

Зимова пора — це казковий, чудовий час і її справді є за що любити. Саме тому "Телеграф" підготував для вас зворушливі, яскраві та барвисті вітальні листівки, які порадують ваших друзів та нагадають їм про прихід чарівної зими.

Листівки з початком зими

Раніше "Телеграф" розповідав про те, який знак стане покровителем нового 2022 року і як його потрібно зустрічати.

Теги:
#Зима #Поздоровлення #Грудень #Листівки
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