З першим днем зими! Зворушливі яскраві листівки з початком чарівного сезону

Порадуйте своїх друзів гарною листівкою.

Ось і настала довгоочікувана зима! І хоча снігом найближчим часом вона нас не порадує, любити її все одно є за що. Наприклад, за велику кількість додаткових вихідних або за улюблені всіма новорічні свята, в які можна поїхати до нової цікавої країни. Ми вже зібрали для вас топ найцікавіших напрямків для зимових канікул.

Крім того, і дорослі, і діти вже перебувають у передчутті радісного новорічного застілля, для якого ми підібрали найкращі рецепти. Спробуйте здивувати гостей рецептами яскравих зимових закусок "Мандаринки" та "Сирний сніговик", приготувати які під силу кожній господині. Або створіть затишну зимову атмосферу за допомогою ароматних пряників.

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Зимова пора — це казковий, чудовий час і її справді є за що любити. Саме тому "Телеграф" підготував для вас зворушливі, яскраві та барвисті вітальні листівки, які порадують ваших друзів та нагадають їм про прихід чарівної зими.

Листівки з початком зими

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