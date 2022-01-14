"Хво*да-тур": Игорь Кондратюк грубо "приложил" Ани Лорак из-за концертов в Украине

Украинский продюсер давно выразил свое жесткое отношения к украинским артистам, выступающим в России

Известная украинская певица Ани Лорак, которая на восьмом году российско-украинского конфликта продолжает жить и строить музыкальную карьеру в стране-агрессоре России, недавно анонсировала концерты в крупных городах Украины, а именно в Харькове, Запорожье и Херсоне.

Известный своим отношением к украинским артистам, активно выступающим для россиян, продюсер Игорь Кондратюк резко выразился по этому поводу. Украинский шоумен лаконично описал тур Лорак по украинским городам "хво*до-туром".

Такой комментарий Кондратюк оставил в комментариях в Facebook под постом другого украинского продюсера и композитора Александра Ягольника, который дао свою оценку возвращению опальной Ани Лорак в Украину.

"Если у нее все пройдет гладко, то через год у нас гораздо активнее будут выступать российские звезды. Вначале будут Лорак и Лобода, а потом приедут Киркоров и Моргенштерн", — рассказал Ягольник vesti.ua.

Комментарий Игоря Кондратюка по поводу выступлений Ани Лорак в Украине

Напомним, что летом прошлого года Ани Лорак впервые вернулась в Украину с концертом — тогда она выступила в Одессе. Отметим, что на ее концерт пришло много людей, в зал выстроились очереди. 24 сентября на YouTube-канале исполнительницы состоялась премьера ее первой за много лет украиноязычной песни "Бачила".

В октябре прошлого года Ани Лорак дала свое первое интервью украинскому телеканалу. В программе "ЖВЛ" артистка рассказала, что на нее якобы был сделан "политический заказ". Интервью 42-летней звезды высмеял украинский продюсер и шоумен Игорь Кондратюк, отметив, что у артистки "мало мозгов".