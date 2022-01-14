"Хво*да-тур": Ігор Кондратюк грубо "приклав" Ані Лорак через концерти в Україні
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Український продюсер давно висловив своє жорстке ставлення до українських артистів, які виступають у Росії
Відома українська співачка Ані Лорак, яка на восьмому році російсько-українського конфлікту продовжує жити та будувати музичну кар’єру в країні-агресорі Росії, нещодавно анонсувала концерти у великих містах України, а саме у Харкові, Запоріжжі та Херсоні.
Відомий своїм ставленням до українських артистів, які активно виступають для росіян, продюсер Ігор Кондратюк різко висловився з цього приводу. Український шоумен лаконічно описав тур Лорак українськими містами "хво*до-туром".
Такий коментар Кондратюк залишив у коментарях у Facebook під постом іншого українського продюсера та композитора Олександра Ягольника, який дав свою оцінку поверненню опальної Ані Лорак до України.
"Якщо у неї все пройде гладко, то через рік у нас набагато активніше виступатимуть російські зірки. Спочатку будуть Лорак та Лобода, а потім приїдуть Кіркоров та Моргенштерн", — розповів Ягольник vesti.ua.
Нагадаємо, що влітку минулого року Ані Лорак вперше повернулася до України з концертом – тоді вона виступила в Одесі. Зазначимо, що на її концерт прийшло багато людей, до зали вишикувалися черги. 24 вересня на YouTube-каналі виконавиці відбулася прем’єра її першої за багато років україномовної пісні "Бачила".
Торік у жовтні Ані Лорак дала своє перше інтерв’ю українському телеканалу. У програмі "ЖВЛ" артистка розповіла, що на неї нібито було зроблено "політичне замовлення". Інтерв’ю 42-річної зірки висміяв український продюсер та шоумен Ігор Кондратюк, зазначивши, що у артистки "мало мізків".
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