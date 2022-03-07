Укр

Михалок жестко обратился к военным Беларуси (видео)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Сергей Михалок Новость обновлена 07 марта 2022, 14:39
Сергей Михалок

Лидер группы Brutto вспомнил своего отца, офицера, которому было бы стыдно за то, что с его родной Беларуси убивают украинцев

Белорусский и украинский музыкант Сергей Михалок отругал военных своей родной страны, с которой выпускаются ракеты по мирным городам Украины.

На своей странице в Facebook певец опубликовал видео, в котором также говорит о своем отце, который был офицером и служил на границе с Украиной. По его словам, если бы он видел, как сейчас белоруси "по-братски" обстреливают дружественную страну, то он бы не позволил "случиться такому позору", даже ценой своей жизни.

"Здесь, в Украине, вы столкнетесь с такими, бл*ть, настоящими защитниками, что аху**те. Трус, трус, беларус. путину продался. Как увидел украинца — сразу обосрался. Так и будет!", — высказал Михалок.

Напомним, что Украина уже 12-й день борется с российскими оккупантами на своей родной земле. В понедельник, 7 марта, стало известно, что генерал-майор рф Олег Маковецкий родом из Чугуева приказывал бомбить мирный Харьков.

Погибают мирные украинцы. В Запорожской области оккупанты убили работников "Укрпочты", их обстреляли и переехали танком.

В Харькове всю ночь тоже было очень жарко, от обстрелов и пожаров пострадали объекты инфраструктуры, общежития и частные дома.

Тем временем хакеры взломали главные каналы рф и показали на них правду о разрушенном обстрелами Харькове.

Теги:
#Беларусь #Сергей Михалок #Ляпис-98
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