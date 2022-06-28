Не пускают никого, кроме родственников: появилось первое фото с похорон Юрия Шатунова

Артиста кремировали: это было желание самого Юрия Шатунова.

Во вторник, 28 июня, в Москве провели в последний путь популярного советского и российского певца, солиста легендарной группы "Ласковый май" Юрия Шатунова. Отметим, что прощание с артистом проходило три дня: прежде чем певца кремировали, все желающие могли прийти и с ним проститься.

Как сообщают росСМИ, в понедельник, 27 июня, артиста кремировали, а на следующий день в присутствии только самых близких родственников урну с прахом захоронили на Троекуровском кладбище. Отметим, что часть праха захоронят в Германии.

"Сегодня(28 июня) на закрытой церемонии присутствовали только самые близкие певца. С 29 июня его могилу смогут посетить все желающие" — говорится в сообщении телеграм-канала Super.ru.

Несмотря на то, что на церемонию прощания никого не пускали, кроме родственников, в сети уже появилось первое фото с похорон лидера группы "Ласковый май". На фото видно, что урну с прахом артиста уже захоронили. Также на фото видно супругу певца и его детей, однако со спины.

Что известно о смерти Юрия Шатунов

В четверг, 23 июня, стало известно о смерти российского певца. Известно, что вечер 22 июня он проводил в компании друзей. В какой-то момент певцу стало плохо. Удалось довезти его на машине скорой помощи до больницы, но там мужчина умер. По предварительным данным, причиной смерти Юрия Шатунова стал обширный инфаркт. Подробности о состоянии Шатунова рассказал врач.

Напомним, что накануне стало известно о смерти российского певца Пьера Нарцисса. По словам его дочери, исполнитель хита "Шоколадный заяц" скончался в результате остановки сердца в ходе операции на почках.