Не пускають нікого, крім родичів: з’явилося перше фото з похорону Юрія Шатунова

Артиста кремували: це було бажання Юрія Шатунова.

У вівторок, 28 червня, у Москві провели в останню путь популярного радянського та російського співака, соліста легендарного гурту "Ласковий май" Юрія Шатунова. Зазначимо, що прощання з артистом проходило три дні: перш ніж співака кремували, усі охочі могли прийти та з ним попрощатися.

Як повідомляють росЗМІ, у понеділок, 27 червня, артиста кремували, а наступного дня в присутності тільки найближчих родичів урну з прахом поховали на Троєкурівському цвинтарі. Зазначимо, що частину праху поховають у Німеччині.

"Сьогодні(28 червня) на закритій церемонії були присутні тільки найближчі родичі співака. З 29 червня його могилу зможуть відвідати всі охочі" — йдеться в повідомленні телеграм-каналу Super.ru.

Попри те, що на церемонію прощання нікого не пускали, крім родичів, у мережі вже з’явилося перше фото з похорону лідера гурту "Ласковий май". На фото видно, що урну з пороху артиста вже поховали. Також на знімку видно дружину співака та його дітей, проте зі спини.

Що відомо про смерть Юрія Шатунова

У четвер, 23 червня, стало відомо про смерть російського співака. Відомо, що вечір 22 червня він проводив у компанії друзів. Якоїсь миті співаку стало погано. Вдалося довезти його машиною швидкої допомоги до лікарні, але там чоловік помер. За попередніми даними, причиною смерті Юрія Шатунова став великий інфаркт. Подробиці про стан Шатунова розповів лікар.

Нагадаємо, що напередодні стало відомо про смерть російського співака П’єра Нарциса. За словами його дочки, виконавець хіта "Шоколадний заєць" помер у результаті зупинки серця під час операції на нирках.