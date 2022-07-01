Бедняков сравнил россию с абьюзером и объяснил ее главную опасность

Экс-ведущий "Орла и решка" по своему охарактеризовал россию и ее жестокое отношение к Украине

Известный украинский телеведущий и шоумен Андрей Бедняков не смог сдержать слов по поводу ракетного удара по Одесчине ночью 1 июля, в результате которого погибло 18 человек, из них двое детей.

Бывший ведущий шоу "Орел и решка" после всех трагических событий войны, устроенных россией, назвал государство рф абьюзером. На эту тему Бедняков порассуждал в Инстаграме.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

"Государство Россия — это абьюзер. Это злой, кровожадный абьюзер. Который не хочет понимать и принимать слово расставание. Который все еще живет прошлым. Там, где им было хорошо. Пока он не начал пить, бить, издеваться и выбрасывать ее вещи", — написал ведущий.

Бедняков отмечает, что в своем понимании россия "бьет — значит любит" и этим оправдывает свое поведение, припоминая скандальные слова своей бывшей коллеги, одесситки Регины Тодоренко, которая сейчас живет в россии и продолжает молчать о войне на своей родине: "А что сделала ты, чтобы тебя не били?"

Читайте также: Категория Lifestyle Регину Тодоренко распекли в сети за хвастовство дорогими курортами и молчание о войне Отметим, что артистка переехала в Канаду вместе с сыном и мужем в начале лета.

"Уничтоженные Мариуполь и Волноваха. Северодонецк, множество городов и сел. Каждодневные удары по Харькову, Николаеву… А ваша любимая АдЭсса ? Куда вы приезжали тратить деньги, купаться в море и сидеть по кабакам, поедая тюлечку с молодой картошкой!? Вы бомбите с утра до ночи. Подло. Ракетами. Без разбора. Но рано или поздно приходит момент, когда абьюзер остаётся ни с чем. Любое расставание имеет своё завершение", — подытожил телеведущий.

На видео - Одесская область. Ночной прилет в многоэтажку

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинский телеведущий Андрей Бедняков, который в апреле потерял свою маму, заявил, что переводит свою официальную страницу в Инстаграме на украинский язык.

В июне Андрей Бедняков показал, как россияне превратили Мариуполь в мусорную свалку. Ранее шоумен растрогал стихом о своем родном городе.