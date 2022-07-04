Трюк со свечей за секунды справится с мухами в доме: простой лайфхак

Пожалуй, проще ловушки для мух не придумаешь

В жаркое время отпугнуть мух из дома можно не только с помощью натурального спрея, который легко сделать самостоятельно, а и провернув уловку со свечой. Этот метод, кажется, самый быстрый способ прогнать назойливых насекомых.

Как пишет "Телеграф", о лайфхаке по борьбе с мухами сообщает издание Express. Мухи в жилище очень раздражают, а к тому же могут быть опасными, так как являются переносчиками различных заболеваний. Чтобы избавиться от этих вредителей, сделайте ловушку из свечи и миски с водой.

В жаркое время мы открываем окна и двери, чтобы пустить свежий воздух в дом, но вместе с ним туда попадают различные насекомые. Мух привлекают остатки еды, в частности мясо, фрукты и сладкие напитки, и в целом наполнение урны — гниющие органические продукты и пищевые отходы.

Как избавиться от мух в доме

Вам поможет простой, но действенный трюк со свечой. Вероятно, нет более легкой самодельной ловушки, чем эта. Свеча, тарелка и немного воды — все, что вам нужно.

Зажгите свечу и поставьте ее в середину тарелки. Добавьте немного воды и поместите свечу в центр тарелки. Затем выключите свет и подождите. Мухи тут же слетятся к свету и утонут в воде.

Напомним, решить проблему с мухами в доме можно также с помощью лайфхака, для которого понадобятся средства, которые есть на каждой кухне.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что поможет справиться с пауками в доме и какие подручные средства отпугнут комаров в летнее время.