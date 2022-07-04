Трюк зі свічкою за секунди впорається з мухами в будинку: простий лайфхак

Мабуть, простіше пастки для мух не вигадаєш

У спекотний час відлякати мух з дому можна не тільки за допомогою натурального спрею, який легко зробити самостійно, а й провернув хитрий трюк зі свічкою. Цей метод, здається, є найшвидшим способом прогнати настирливих комах.

Як пише "Телеграф", про лайфхак із боротьби з мухами повідомляє видання Express. Мухи в будинку дуже дратують, а до того ж можуть бути небезпечними, тому що є переносниками різних захворювань. Щоб позбутися цих шкідників, зробіть пастку зі свічки та миски з водою.

У спеку ми відкриваємо вікна та двері, щоб пустити свіже повітря в будинок, але разом із ним туди потрапляють різні комахи. Мух приваблюють залишки їжі, зокрема м’ясо, фрукти та солодкі напої, і загалом наповнення урни — органічні продукти, що гниють, і харчові відходи.

Як позбутися мух у будинку

Вам допоможе простий, але дієвий трюк зі свічкою. Мабуть, немає легшої саморобної пастки, ніж ця. Свічка, тарілка та трохи води – все, що вам потрібно.

Запаліть свічку і поставте її всередину тарілки. Додайте трохи води і помістіть свічку в центр тарілки. Потім вимкніть світло та зачекайте. Мухи одразу ж злетяться до світла і потонуть у воді.

Нагадаємо, вирішити проблему з мухами в будинку можна також за допомогою лайфхака, для якого знадобляться засоби, які є на кожній кухні.

Раніше "Телеграф" розповідав, що допоможе впоратися з павуками в будинку та які підручні засоби відлякають комарів у літню пору.