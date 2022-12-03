Шестой эфир "Холостяка-12" окончился скандалом: что произошло и кто из участниц остался в проекте (фото)

Новый эфир романтического реалити не обошелся без поцелуев и скандалов

В пятницу, 2 декабря, состоялся шестой выпуск проекта "Холостяк" 12 сезона с главным героем Алексом Топольским. Каждую передачу шоу покидает одна или несколько девушек. Роза – символ выбора главного героя.

Съемки проекта продолжались в Дубае, где состоялось несколько групповых и индивидуальных свиданий. Как сообщает "Телеграф", в этот раз участие в проекте продолжат все девушки. Впервые холостяк прекратил церемонию и не сделал выбор, традиционный для каждого эфира.

На церемонии роз девушки были в красивым нарядах а-ля в восточном стиле. Предварительно каждая из девушек записали голосовое сообщение, высказав свое мнение друг о друге. Голоса участниц изменили, а записи включили на церемонии. Прозвучало немало оскорблений и неприятных слов из уст девушек в сторону друг друга. В какой-то момент Алекс решил не проводить церемонию и сказал, что ему нужно время, чтобы обдумать услышанное.

Также Топольский сообщил, что с этого момента на реалити перестает вручать розы желтого и розового цветов. Они означали последний шанс и исполнение мечты. С этих пор главный герой будет, как и в предыдущих сезонах, использовать только красные розы, делая свой выбор.

Как сообщалось, в шестом эфире у Алекса Топольского состоялся первый поцелуй с фавориткой проекта Екатериной.

Церемония роз шестого эфира

Участниц становится все меньше

Главный герой проекта Алекс Топольский

Во время церемонии не обошлось без стычек

Холостяк-2022: кто остался на проекте 12 сезона

Марина (косметолог, 25 лет)

Юлия (вышивальщица, 22 года)

Екатерина (фотомодель, 24 года)

Александра (безработная, 25 лет)

Александра (директор IТ-компании, 29 лет)

Елизавета (крупье, 27 лет)

Виктория (актриса, 37 лет)

Алина (финансовый аналитик, 23 года)

Скандалы на шоу "Холостяк-2022"

Новый сезон "Холостяка" буквально начался со скандалов. Сначала на режиссеров, команду, главного героя и даже ведущего Григория Решетника обрушилась 28-летняя нутрициолог Анастасия Кузмицкая. Вылилось много критики в адрес реалити и от танцовщицы Аделины Дели. Еще одна участница, Амина Джафарова, после вылета честно призналась в том, что думает о холостяке.