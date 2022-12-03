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Шестой эфир "Холостяка-12" окончился скандалом: что произошло и кто из участниц остался в проекте (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Участницы 12 сезона шоу "Холостяк" Новость обновлена 03 декабря 2022, 01:06
Участницы 12 сезона шоу "Холостяк". Фото Коллаж "Телеграфа"

Новый эфир романтического реалити не обошелся без поцелуев и скандалов

В пятницу, 2 декабря, состоялся шестой выпуск проекта "Холостяк" 12 сезона с главным героем Алексом Топольским. Каждую передачу шоу покидает одна или несколько девушек. Роза – символ выбора главного героя.

Съемки проекта продолжались в Дубае, где состоялось несколько групповых и индивидуальных свиданий. Как сообщает "Телеграф", в этот раз участие в проекте продолжат все девушки. Впервые холостяк прекратил церемонию и не сделал выбор, традиционный для каждого эфира.

На церемонии роз девушки были в красивым нарядах а-ля в восточном стиле. Предварительно каждая из девушек записали голосовое сообщение, высказав свое мнение друг о друге. Голоса участниц изменили, а записи включили на церемонии. Прозвучало немало оскорблений и неприятных слов из уст девушек в сторону друг друга. В какой-то момент Алекс решил не проводить церемонию и сказал, что ему нужно время, чтобы обдумать услышанное.

Также Топольский сообщил, что с этого момента на реалити перестает вручать розы желтого и розового цветов. Они означали последний шанс и исполнение мечты. С этих пор главный герой будет, как и в предыдущих сезонах, использовать только красные розы, делая свой выбор.

Как сообщалось, в шестом эфире у Алекса Топольского состоялся первый поцелуй с фавориткой проекта Екатериной.

Холостяк 2022
Церемония роз шестого эфира
Холостяк 12 сезон
Участниц становится все меньше
Алекс Топольский Холостяк
Главный герой проекта Алекс Топольский
Холостяк 12 сезон 2022
Во время церемонии не обошлось без стычек

Холостяк-2022: кто остался на проекте 12 сезона

  • Марина (косметолог, 25 лет)
  • Юлия (вышивальщица, 22 года)
  • Екатерина (фотомодель, 24 года)
  • Александра (безработная, 25 лет)
  • Александра (директор IТ-компании, 29 лет)
  • Елизавета (крупье, 27 лет)
  • Виктория (актриса, 37 лет)
  • Алина (финансовый аналитик, 23 года)

Скандалы на шоу "Холостяк-2022"

Новый сезон "Холостяка" буквально начался со скандалов. Сначала на режиссеров, команду, главного героя и даже ведущего Григория Решетника обрушилась 28-летняя нутрициолог Анастасия Кузмицкая. Вылилось много критики в адрес реалити и от танцовщицы Аделины Дели. Еще одна участница, Амина Джафарова, после вылета честно призналась в том, что думает о холостяке.

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