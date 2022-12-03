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Шостий ефір "Холостяка-12" закінчився скандалом: що сталося та хто з учасниць залишився у проєкті (фото)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Учасниці 12 сезону шоу "Холостяк" Новина оновлена 03 грудня 2022, 01:06
Учасниці 12 сезону шоу "Холостяк". Фото Колаж "Телеграфа"

Новий ефір романтичного реаліті не обійшовся без поцілунків та скандалів

У п’ятницю, 2 грудня, відбувся шостий випуск проєкту "Холостяк" 12-го сезону з головним героєм Алексом Топольським. Кожну передачу шоу залишає одна чи кілька дівчат. Троянда – символ вибору головного героя.

Зйомки проєкту тривали у Дубаї, де відбулося кілька групових та індивідуальних побачень. Як повідомляє "Телеграф", цього разу участь у проєкті продовжать усі дівчата. Вперше холостяк припинив церемонію та не зробив вибір, традиційний для кожного ефіру.

На церемонії троянд дівчата були у гарному вбранні а-ля у східному стилі. Попередньо кожна з дівчат записала голосове повідомлення, висловивши свою думку одна про одну. Голоси учасниць змінили, а записи увімкнули на церемонії. Пролунало чимало образ і неприємних слів із вуст дівчат у бік одна одної. Якогось моменту Алекс вирішив не проводити церемонію і сказав, що йому потрібен час, щоб обміркувати почуте.

Також Топольський повідомив, що з цього моменту на реаліті перестає вручати троянди жовтого та рожевого кольорів. Вони означали останній шанс та виконання мрії. З цього часу головний герой буде, як і в попередніх сезонах, використовувати тільки червоні троянди, роблячи свій вибір.

Як повідомлялося, у шостому ефірі у Алекса Топольського відбувся перший поцілунок із фавориткою проєкту Катериною.

Холостяк 2022
Церемонія троянд шостого ефіру
Холостяк 12 сезон
Учасниць стає дедалі менше
Алекс Топольський Холостяк
Головний герой проєкту Алекс Топольський
Холостяк 12 сезон 2022
Під час церемонії не обійшлося без сутичок

Холостяк-2022: хто залишився на проєкті 12 сезону

  • Марина (косметолог, 25 років)
  • Юлія (вишивальниця, 22 роки)
  • Катерина (фотомодель, 24 роки)
  • Олександра (безробітна, 25 років)
  • Олександра (директор ІТ-компанії, 29 років)
  • Єлизавета (круп’є, 27 років)
  • Вікторія (акторка, 37 років)
  • Аліна (фінансовий аналітик, 23 роки)

Скандали на шоу "Холостяк-2022"

Новий сезон "Холостяка" буквально розпочався зі скандалів. Спочатку на режисерів, команду, головного героя і навіть ведучого Григорія Решетника обрушилася 28-річна нутриціологиня Анастасія Кузміцька. Вилилося багато критики на адресу реаліті й від танцівниці Аделіни Делі. Ще одна учасниця, Аміна Джафарова, після вильоту чесно зізналася у тому, що думає про холостяка.

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