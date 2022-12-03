Шостий ефір "Холостяка-12" закінчився скандалом: що сталося та хто з учасниць залишився у проєкті (фото)

Новий ефір романтичного реаліті не обійшовся без поцілунків та скандалів

У п’ятницю, 2 грудня, відбувся шостий випуск проєкту "Холостяк" 12-го сезону з головним героєм Алексом Топольським. Кожну передачу шоу залишає одна чи кілька дівчат. Троянда – символ вибору головного героя.

Зйомки проєкту тривали у Дубаї, де відбулося кілька групових та індивідуальних побачень. Як повідомляє "Телеграф", цього разу участь у проєкті продовжать усі дівчата. Вперше холостяк припинив церемонію та не зробив вибір, традиційний для кожного ефіру.

На церемонії троянд дівчата були у гарному вбранні а-ля у східному стилі. Попередньо кожна з дівчат записала голосове повідомлення, висловивши свою думку одна про одну. Голоси учасниць змінили, а записи увімкнули на церемонії. Пролунало чимало образ і неприємних слів із вуст дівчат у бік одна одної. Якогось моменту Алекс вирішив не проводити церемонію і сказав, що йому потрібен час, щоб обміркувати почуте.

Також Топольський повідомив, що з цього моменту на реаліті перестає вручати троянди жовтого та рожевого кольорів. Вони означали останній шанс та виконання мрії. З цього часу головний герой буде, як і в попередніх сезонах, використовувати тільки червоні троянди, роблячи свій вибір.

Як повідомлялося, у шостому ефірі у Алекса Топольського відбувся перший поцілунок із фавориткою проєкту Катериною.

Церемонія троянд шостого ефіру

Учасниць стає дедалі менше

Головний герой проєкту Алекс Топольський

Під час церемонії не обійшлося без сутичок

Холостяк-2022: хто залишився на проєкті 12 сезону

Марина (косметолог, 25 років)

Юлія (вишивальниця, 22 роки)

Катерина (фотомодель, 24 роки)

Олександра (безробітна, 25 років)

Олександра (директор ІТ-компанії, 29 років)

Єлизавета (круп’є, 27 років)

Вікторія (акторка, 37 років)

Аліна (фінансовий аналітик, 23 роки)

Скандали на шоу "Холостяк-2022"

Новий сезон "Холостяка" буквально розпочався зі скандалів. Спочатку на режисерів, команду, головного героя і навіть ведучого Григорія Решетника обрушилася 28-річна нутриціологиня Анастасія Кузміцька. Вилилося багато критики на адресу реаліті й від танцівниці Аделіни Делі. Ще одна учасниця, Аміна Джафарова, після вильоту чесно зізналася у тому, що думає про холостяка.