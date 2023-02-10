Почему макароны нужно варить на две минуты меньше указанного времени: секрет итальянского шеф-повара

Итальянский повар поделился советами, как сделать ваше блюдо из макарон успешным

Макароны — одно из самых простых в приготовлении блюд, однако во время их готовки многие хозяйки все равно допускают множество ошибок. Как правильно и вкусно приготовить этот итальянский деликатес — читайте далее.

К счастью, для большинства этих ошибок есть быстрое и эффективное решение отметил итальянский шеф-повар Альдо Зилли, пишет портал santeplus. Кулинар отмечает, что одна из самых распространенных ошибок, которые совершают люди — это переваренные макароны.

Как правильно варить макароны

Специалист рекомендует снимать пасту с огня за две минуты до указанного на упаковке времени.

"Сухие макароны — это еда, которую большинство людей склонны переваривать. Многие рестораны готовят и подают их в пережаренном виде. Макароны должны закончить свое приготовление в соусе. Если вы готовите макароны, варите их на две минуты меньше, затем добавляйте их в соус с водой от варки и доваривайте в соусе. Так макароны впитают в себя все ароматы" — отметил повар.

Также очень важная деталь, которую итальянцы учитывают при приготовлении макарон, это использование большой кастрюли, ведь количество воды, используемой при приготовлении этого блюда, также играет большую роль. Если вы используете много воды, у крахмала будет достаточно места для разбавления в процессе кипячения. В противном случае конечным результатом будет не что иное, как мягкая паста.

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