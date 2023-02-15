Как правильно заварить растворимый кофе, чтобы получить вкусный и ароматный напиток: советы для кофеманов
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Эти простые советы помогут вам улучшить вкус кофе из пакетика
Растворимый кофе с натуральным конечно не может сравниться, но даже в таком случае можно насладиться вкусным и ароматным напитком. Для этого вам понадобятся несколько простейших лайфхаков.
Как сообщает портал prostoway, чтобы растворимый кофе был вкусным, нужно соблюдать определенные правила его приготовления. Зная эти секреты, никакой горечи и кислоты в напитке не будет.
Как растворимый кофе сделать вкусным
- Чтобы избавиться кислого вкуса, добавьте в сухую кофейную смесь немного соли. А дальше готовьте кофе привычным вам способом.
- Для вкусного аромата добавьте щепотку корицы в уже готовый напиток или же добавьте к сухой смеси, а затем залейте крутым кипятком. Поверьте, вы будете приятно удивлены результатом.
- Также важную роль играет правильное заваривание. По рецепту, который указан на упаковке готовить не стоит. Лучше залейте смесь небольшим количеством воды, хорошенько все перемешайте, а затем добавьте остаток воды, которую следует охладить до 90 градусов.
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