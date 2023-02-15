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Как правильно заварить растворимый кофе, чтобы получить вкусный и ароматный напиток: советы для кофеманов

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
Как растворимый кофе сделать вкусным Новость обновлена 15 февраля 2023, 17:19
Как растворимый кофе сделать вкусным. Фото pexels.com

Эти простые советы помогут вам улучшить вкус кофе из пакетика

Растворимый кофе с натуральным конечно не может сравниться, но даже в таком случае можно насладиться вкусным и ароматным напитком. Для этого вам понадобятся несколько простейших лайфхаков.

Как сообщает портал prostoway, чтобы растворимый кофе был вкусным, нужно соблюдать определенные правила его приготовления. Зная эти секреты, никакой горечи и кислоты в напитке не будет.

Как растворимый кофе сделать вкусным

  • Чтобы избавиться кислого вкуса, добавьте в сухую кофейную смесь немного соли. А дальше готовьте кофе привычным вам способом.
  • Для вкусного аромата добавьте щепотку корицы в уже готовый напиток или же добавьте к сухой смеси, а затем залейте крутым кипятком. Поверьте, вы будете приятно удивлены результатом.
  • Также важную роль играет правильное заваривание. По рецепту, который указан на упаковке готовить не стоит. Лучше залейте смесь небольшим количеством воды, хорошенько все перемешайте, а затем добавьте остаток воды, которую следует охладить до 90 градусов.

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Теги:
#Кофе #Напиток #Лайфхак #Растворимый кофе