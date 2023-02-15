Как правильно заварить растворимый кофе, чтобы получить вкусный и ароматный напиток: советы для кофеманов

Эти простые советы помогут вам улучшить вкус кофе из пакетика

Растворимый кофе с натуральным конечно не может сравниться, но даже в таком случае можно насладиться вкусным и ароматным напитком. Для этого вам понадобятся несколько простейших лайфхаков.

Как сообщает портал prostoway, чтобы растворимый кофе был вкусным, нужно соблюдать определенные правила его приготовления. Зная эти секреты, никакой горечи и кислоты в напитке не будет.

Как растворимый кофе сделать вкусным

Чтобы избавиться кислого вкуса, добавьте в сухую кофейную смесь немного соли. А дальше готовьте кофе привычным вам способом.

Для вкусного аромата добавьте щепотку корицы в уже готовый напиток или же добавьте к сухой смеси, а затем залейте крутым кипятком. Поверьте, вы будете приятно удивлены результатом.

Также важную роль играет правильное заваривание. По рецепту, который указан на упаковке готовить не стоит. Лучше залейте смесь небольшим количеством воды, хорошенько все перемешайте, а затем добавьте остаток воды, которую следует охладить до 90 градусов.

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