Быстрее способа приготовить свеклу нет: понадобится всего 15 минут (видео)

Если нужно быстро отварить свеклу, воспользуйтесь микроволновкой

Свекла – один из овощей, который требует немало время для приготовления. Однако отварить корнеплод можно за минимум времени. Для этого вам понадобится микроволновая печь, которая, к слову, отлично доведет до готовности и картофель в мундире.

О том, как быстро приготовить свеклу, рассказал блог iren.lazun в Инстаграм. На варку, по словам кулинара, уйдет всего лишь 15 минут. За это время в микроволновке овощ станет мягким и вкусным.

Итак, вам нужно взять свеклу, рукав для запекания, глубокую тарелку и воду. Вместо плиты воспользуйтесь микроволновкой, поскольку в ней можно не только разогревать, а и готовить пищу.

Пошаговая инструкция, как приготовить свеклу за 15 минут в микроволновой печи:

Берем рукав для запекания, кладем туда свеклу, заливаем водой так, чтобы свекла была полностью покрыта. Рукав крепко завязываем, делаем три прокола ножом, помещаем в тарелку и ставим в микроволновку на 15 минут. Достаем, проверяем готовность ножом, если, например, у вас более крупный плод, то помещаем в микроволновую печь еще на несколько минут.

Ранее "Телеграф" писал, что нужно сделать с пельменями, чтобы они не слипались в процессе варки. А еще мы делились нюансами приготовления яйца с жидким желтком. Простой лайфхак поможет сделать идеальный завтрак.