Как приготовить манку без комочков: рецепт с правильными пропорциями крупы и жидкости

Благодаря этому лайфхаку вам больше не придется нервничать из-за комочков

Манная каша – одно из самых популярных блюд детства. Как и вкусную и полезную овсянку, ее выбирают на завтрак во многих странах мира. Однако приготовить идеальную манку без комочков порой очень непросто. А проблема, оказывается, может скрываться в неправильных пропорциях крупы и жидкости.

Как подобрать оптимальное количество одного и другого, рассказывает sensatsiya. С этим пошаговым рецептом вы сэкономите свое время и нервы и сможете накормить всю семью идеальной манной кашей, как в ресторане.

Ингредиенты:

вода или молоко — 2 стакана

манная крупа – 1,5 ст.л.

сахар – 1 ч.л.

соль — щепотка

сливочное масло — 15 г

Приготовление:

Для приготовления идеальной манки выбираем кастрюлю среднего размера, желательно – с толстыми стенками, из нержавеющей стали. Правильное дно кастрюли будет равномерно прогревать весь объем и не позволит пригореть молоку, если вы не пользуетесь другими лайфхаками для "безопасного" кипячения молока.

Наливаем в кастрюлю воду или молоко и ставим на небольшой огонь. Всыпаем соль и сахар (до кипения доводить воду необязательно). Начинаем всыпать манную крупу: делаем это тонкой струйкой, чтобы каша не сбивалась в комочки, и постоянно помешиваем массу. Варим манную кашу 2 мин после того, как закипит вода. Масло можно добавить прямо в кастрюлю в конце готовки.

Если вы считаете, что манка получилась слишком редкой, то просто оставьте ее под крышкой в кастрюле на 7 мин. За это время каша разбухнет и уже не будет редкой.

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