Гениальный способ приготовления риса: крупа получается рассыпчатой и не разваривается (видео)

Необязательно долго варить рис в кастрюле и опасаться, что он станет слишком мягким

Многие продукты можно довести до готовности более простым и быстрым способом, чем мы привыкли делать. Та же свекла мгновенно "варится" в микроволновой печи, а рис легко приготовить в духовке.

Лайфхаком по приготовлению риса в духовке за 25 минут делится издание Express. Гениальная кулинарная идея позволяет приготовить рассыпчатую крупу, которая точно не разварится. Удобство этого метода еще и в том, что вам не придется стоять у плиты.

Как приготовить рис в духовке:

Тщательно промойте рис, пока вода не станет прозрачной. Переложите крупу в жаростойкую емкость. Залейте кипяченой водой из чайника и накройте фольгой. Поместите посуду в духовку при температуре 225 градусов на 25 минут.

Когда вы достанете рис из духового шкафа, то убедитесь: крупа не только готова, а и не слипается. Такой гарнир станет отличным дополнением к мясным или рыбным ингредиентам для вашего обеда.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как варить яйца, чтобы они легко чистились от скорлупы. А еще мы писали о секретах приготовления идеального картофельного пюре.