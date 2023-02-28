Гениальный способ приготовления риса: крупа получается рассыпчатой и не разваривается (видео)
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Необязательно долго варить рис в кастрюле и опасаться, что он станет слишком мягким
Многие продукты можно довести до готовности более простым и быстрым способом, чем мы привыкли делать. Та же свекла мгновенно "варится" в микроволновой печи, а рис легко приготовить в духовке.
Лайфхаком по приготовлению риса в духовке за 25 минут делится издание Express. Гениальная кулинарная идея позволяет приготовить рассыпчатую крупу, которая точно не разварится. Удобство этого метода еще и в том, что вам не придется стоять у плиты.
Как приготовить рис в духовке:
- Тщательно промойте рис, пока вода не станет прозрачной.
- Переложите крупу в жаростойкую емкость.
- Залейте кипяченой водой из чайника и накройте фольгой.
- Поместите посуду в духовку при температуре 225 градусов на 25 минут.
Когда вы достанете рис из духового шкафа, то убедитесь: крупа не только готова, а и не слипается. Такой гарнир станет отличным дополнением к мясным или рыбным ингредиентам для вашего обеда.
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