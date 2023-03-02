Таблица идеальной готовности: как правильно варится гречка, рис, овсянка, перловка и другие каши

Правильные пропорции решают все

Далеко не каждая хозяйка может похвастаться тем, что знает наизусть сколько времени нужно варить ту или иную кашу. Обычно в голове держатся те блюда, которые мы часто готовим, а касательно всех остальных знания время от времени нужно обновлять.

Чтобы вам не приходилось каждый раз заново искать время готовности и условия приготовления гречки, риса, манки, перловой крупы, овсянки и других круп, мы собрали все это в одну статью. Таблицей идеальной готовности разнообразных каш делится rbc.ua. Сохраняйте ее себе, чтобы не потерять.

Овсянка: как готовить

Доводим воду до кипения и забрасываем овсянку, исходя из пропорции 2:1. Во время отваривания эту кашу нужно помешивать, готовится она около 10-15 мин. Молоко, масло и другие компоненты добавляются не раньше, чем через 10 мин после того, как вы включили огонь. Промывать эту кашу не нужно.

Перловая крупа: как готовить

Перед приготовлением эту крупу обязательно нужно промыть и желательно несколько раз под проточной водой — пока вода не будет прозрачной. Кроме того, ее рекомендуют залить водой и оставить настаиваться хотя бы на 30 мин, а лучше – дольше. После этого воду из перловки сливают и кашу заливают чистой в соотношении 1:3. Солим и ставим на огонь примерно на 15 минут.

Если речь идет о приготовлении без предварительного замачивания, то соотношение крупы и воды нужно изменить на 1:4 (т.е. 1 стакан перловки и 4 стакана воды). Варится в таком случае каша не менее 45 мин.

Пшенная крупа: как готовить

Эту крупу обязательно нужно несколько раз промыть под проточной водой. При последней промывке используйте горячую воду. Далее вскипятите воду в кастрюле с толстым дном, всыпьте пшенную крупу и посолите. Доведите кашу до кипения, затем варите на минимальном огне примерно 25 мин. Идеальные пропорции 1:3.

Рис: как готовить

Рис нужно промыть и варить в закипевшей подсоленной воде. Пропорции каши к воде – 1:2. Варится рис на среднем огне при слабом кипении, помешивать его обязательно, чтобы не пригорел. Варить нужно около 20 мин.

Манка: как готовить

На 1 ст.л. крупы нужно 1 стакан воды или молока. Варят манку буквально 5 мин. Чтобы не было комочков, всыпайте крупу крошечной струйкой и сразу помешивайте.

Гречка: как готовить

Несколько раз промываем крупу и засыпаем в холодную воду в соотношении 1:2. Готова гречка будет уже через 15 мин. Подсаливают воду, когда уже засыпали гречневую крупу. Другой вариант: засыпаем гречку в воду, доводим до кипения, выключаем и оставляем набухать под крышкой на 30 мин. Тогда каша будет более рассыпчатой.

Раньше мы рассказывали о специях, прекрасно сочетающихся с гречкой. Всего несколько граммов превратят эту кашу в настоящий шедевр.