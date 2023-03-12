У кого День ангела 13 марта: женские и мужские именины

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

В понедельник, 13 марта, отмечаются День памяти преподобного Иоанна Кассиана Римлянина, День романтической выпивки, День тайского слона, День осведомлённости об эндометриозе, День кокосового торта. Также в этот день празднуют свои Дни ангела носители семи имен.

Женские именины 13 марта

Кира, — есть много теорий, откуда произошло это имя. Согласно самым распространенным, оно могло прийти с древнегреческого языка (и переводиться как "госпожа") или с персидского ("подобная Солнцу").

Марина, — это имя произошло от латинского слова "морская" и раньше считалось одним из эпитетов римской богини Венеры.

Мужские именины 13 марта

Арсений, — производное от имени Арсен, которое переводится с древнегреческого как "зрелый", "мужественный".

Василий, — это имя с греческими корнями, которое переводится очень красиво как "царский", "царственный".

Нестор, — это имя имеет древнегреческое происхождение и переводится как "возвращаться домой" или "тот, что вернулся домой".

Николай, — с древнегреческого переводится как "победитель народов".

Симон, — это одна из форм еврейского имени "Шимон", которое значит "услышанный Богом".

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие подарки по приметам запрещено дарить родственникам, — некоторые из них могут вас удивить.