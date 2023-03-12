У кого День ангела 13 березня: жіночі та чоловічі іменини

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У понеділок, 13 березня, відзначаються День пам’яті преподобного Іоанна Касіана Римлянина, День романтичної випивки, День тайського слона, День проінформованості про ендометріоз, День кокосового торта. У цей день святкують свої Дні ангела носії семи імен.

Жіночі іменини 13 березня

Кіра, — є багато теорій, звідки походить це ім’я. Згідно з найпоширенішими, воно могло прийти з давньогрецької мови (і перекладатися як "пані") або з перської ("подібна до Сонця").

Марина — це ім’я походить від латинського слова "морська" і раніше вважалося одним з епітетів римської богині Венери.

Чоловічі іменини 13 березня

Арсеній, — похідне від імені Арсен, яке перекладається з давньогрецької як "зрілий", "мужній".

Василь, — це ім’я з грецьким корінням, яке перекладається дуже красиво як "царський".

Нестор — це ім’я має давньогрецьке походження і перекладається як "повертатися додому" або "той, що повернувся додому".

Микола, — з давньогрецької перекладається як "переможець народів".

Симон — це одна з форм єврейського імені "Шимон", яке означає "почутий Богом".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які подарунки за прикметами заборонено дарувати родичам — деякі з них можуть вас здивувати.