У кого День ангела 13 березня: жіночі та чоловічі іменини
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Не забудьте привітати з іменинами знайомих
У понеділок, 13 березня, відзначаються День пам’яті преподобного Іоанна Касіана Римлянина, День романтичної випивки, День тайського слона, День проінформованості про ендометріоз, День кокосового торта. У цей день святкують свої Дні ангела носії семи імен.
Жіночі іменини 13 березня
Кіра, — є багато теорій, звідки походить це ім’я. Згідно з найпоширенішими, воно могло прийти з давньогрецької мови (і перекладатися як "пані") або з перської ("подібна до Сонця").
Марина — це ім’я походить від латинського слова "морська" і раніше вважалося одним з епітетів римської богині Венери.
Чоловічі іменини 13 березня
Арсеній, — похідне від імені Арсен, яке перекладається з давньогрецької як "зрілий", "мужній".
Василь, — це ім’я з грецьким корінням, яке перекладається дуже красиво як "царський".
Нестор — це ім’я має давньогрецьке походження і перекладається як "повертатися додому" або "той, що повернувся додому".
Микола, — з давньогрецької перекладається як "переможець народів".
Симон — це одна з форм єврейського імені "Шимон", яке означає "почутий Богом".
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