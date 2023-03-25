Укр

Сварите яйца так, и они будут чиститься за 10 секунд

Автор
Мария Дума Мария Дума
Дата публикации
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Автор
Хитрый трюк
Хитрый трюк. Фото lifestyle.24tv.ua

Действенный способ

Несмотря на то, что яйца все дорожают, это один из основных продуктов в потребительской корзине украинцев. Их жарят, добавляют в тесто, готовят омлеты и варят. Если варить свежие яйца, чистить их очень сложно. Их бросают в холодную воду, воду подсаливают, льют уксус и чего только не делают, чтобы скорлупа легче отставала от белка.

Есть способ, которым пользуются в столовых и ресторанах. Обычно работникам для блюд необходимо варить и чистить яйца в больших количествах. Сваренные таким образом яйца очищаются одним движением руки.

ProstoWay рассказывает о способе, которым пользуются в ресторанах. Потребуется обычная игла.

Как варить яйца?

Сначала яйца нужно вымыть. Затем взять иглу и осторожно проделать в скорлупе отверстие, но так, чтобы она не треснула. Белок вследствие этого не вытечет. На вкус отварного яйца это тоже не повлияет. После этого варим яйца, как обычно. С тем только нюансом, что когда они остынут, будут чиститься за несколько секунд. Их можно даже не заливать холодной водой.

И потом их можно спокойно либо просто есть, либо добавлять в блюда. Например, в оригинальный немецкий салат-намазку.

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#Лайфхак #Вареные яйца #Яйця