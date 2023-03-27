У кого День ангела 28 марта: все именины

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

Во вторник, 28 марта, отмечается Международный день нутрициолога, Всемирный день историка, День сорняков, День еды на палочке, День уважения кошки, Александров день. Также в этот день носители шести имен празднуют свой День ангела.

Мужские именины 28 марта

Александр, — греческое имя, которое переводится как "защитник".

Алексей, — это имя произошло от древнегреческого "алексо", что переводится "защищать", "оберегать".

Денис, — считается, что это имя производное от имени греческого бога сил природы и виноделия Диониса.

Михаил, — имя происходит от древнееврейского и переводится как "равный Богу", "подобный Богу".

Тимофей, — греческое имя, которое означает "почитающий Бога".

Эммануил, — древнееврейское библейское имя, которое значит "с нами Бог".

Женские именины 28 марта не отмечаются.

Как известно, в разные дни в церкви почитают память разных святых и мучеников, — в те же дни празднуют свои Дни ангела люди, которые носят такие же имена и родились незадолго до дня памяти. Считается, что святые защищают своих тезок с небес от бед в течение их жизни.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, когда Вербное воскресенье в 2023 году и как к нему подготовиться.