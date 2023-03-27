У кого День ангела 28 березня: усі іменини

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У вівторок, 28 березня, відзначається Міжнародний день нутриціолога, Всесвітній день історика, День бур’янів, День їжі на паличці, День поваги до кішки, День Олександра. Також цього дня носії шести імен святкують свій День ангела.

Чоловічі іменини 28 березня

Олександр, — грецьке ім’я, яке перекладається як "захисник".

Олексій, — це ім’я походить від давньогрецького "алексо", що перекладається "захищати", "оберігати".

Денис, — вважається, що це ім’я похідне від імені грецького бога сил природи та виноробства Діоніса.

Михайло, — ім’я походить з давньоєврейської і перекладається як "рівний Богу", "подібний до Бога".

Тимофій, — грецьке ім’я, яке означає "той, що шанує Бога".

Еммануїл, — давньоєврейське біблійне ім’я, яке означає "з нами Бог".

Жіночі іменини 28 березня не відзначаються.

Як відомо, у різні дні в церкві вшановують пам’ять різних святих і мучеників, — у ті ж дні святкують свої Дні ангела люди, які носять такі самі імена та народилися незадовго до дня пам’яті. Вважається, що святі захищають своїх тезок з небес від бід протягом їхнього життя.

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