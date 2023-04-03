Чем вывести следы от кофе с одежды: эти средства эффективны даже против старых пятен

Эти средства помогут избавиться от любых пятен — как новых, так и устаревших

Нередко любители кофе сталкиваются с пятнами на одежде от излюбленного напитка. Чтобы их вывести, не обязательно покупать дорогие порошки или сразу же выбрасывать вещь. Убрать пятна от кофе помогут подручные средства, которые наверняка есть на вашей кухне или в аптечке.

На портале "Окна" рассказали о том, чем быстро и эффективно удалить пятна от кофе на одежде. Эти средства подойдут и для старых пятен.

Спирт

Если вы посадили пятно на синтетическую ткань, то можно вывести его при помощи обычного спирта, не боясь, что вещь пострадает. Для начала вам нужно добавить в литр воды чайную ложку спирта и замочить одежду в этом растворе на несколько минут. После чего постирайте вещь удобным способом.

Горячая вода

Если вы сразу же после того, как поставили пятно кофе, промоете одежду под горячей водой, то от пятна удастся избавиться без особых усилий. Нагрейте воду в чайнике до тех пор, чтобы она стала горячей, но не кипела. Затем медленно слейте воду на пятно, насыпьте немного стирального порошка, потрите и оставьте на несколько минут. После этого сполосните одежду обильным количеством горячей воды.

Уксус

Уксусом хорошо убирать следы от кофе с белой одежды. Для этого нужно развести чайную ложку уксуса в 400-500 мл воды и вылить смесь на пятно. Для усиления эффекта добавьте немного стирального порошка. После этого постирайте вещь руками или в стиральной машинке.

Лимонная или щавелевая кислота

Этот способ не быстрый, но тоже эффективные. Вылейте немного лимонной или щавелевой кислоты на пятно от кофе и дайте впитаться 1-1,5 часа. Затем постирайте вещь вручную или в стиральной машинке.

Нашатырный спирт

Этим средством также хорошо получается убирать кофейные пятна с белой одежды. Смешайте 10 капель нашатырного спирта и 0,5 л воды и замочите одежду в этом растворе. Спустя несколько минут ополосните одежду.

Чем вывести старое пятно от кофе

Устаревшие пятна вывести сложнее, чем свежие. Однако это не повод, чтобы избавляться от любимой вещи. Чтобы убрать старые пятна от кофе, вам понадобятся соль и глицерин.

Соль

Добавьте в воду несколько щепоток соли и замочите в ней одежду на несколько часов. После этого постирайте одежду в стиральной машинке, включив режим двойного полоскания.

Глицерин

Если вам ничем не удается избавиться от кофейного пятна, то на помощь придет глицерин. Нанесите на пятно несколько капель глицерина и оставьте на 20-30 минут, после чего постирайте одежду. А если пятно очень старое, то к глицерину добавьте несколько капель нашатырного спирта и стакан воды. Но будьте осторожны — такое сочетание может повредить нежную ткань.

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