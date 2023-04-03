Чим вивести сліди від кави з одягу: ці засоби ефективні навіть проти старих плям

Ці кошти допоможуть позбавитися будь-яких плям — як нових, так і застарілих

Нерідко любителі кави стикаються з плямами на одязі від улюбленого напою. Щоб їх вивести, не обов’язково купувати дорогі порошки чи одразу ж викидати річ. Прибрати плями від кави допоможуть підручні засоби, які, напевно, є на вашій кухні або в аптечці.

На порталі "Вікна" розповіли про те, чим швидко та ефективно видалити плями від кави на одязі. Ці засоби підійдуть і для старих плям.

Спирт

Якщо ви посадили пляму на синтетичну тканину, можна вивести її за допомогою звичайного спирту, не боючись, що річ постраждає. Для початку вам потрібно додати в літр води чайну ложку спирту та замочити одяг у цьому розчині на кілька хвилин. Після чого випрати річ зручним способом.

Гаряча вода

Якщо ви відразу ж після того, як поставили пляму кави, промиєте одяг під гарячою водою, то плями вдасться позбутися без особливих зусиль. Нагрійте воду в чайнику до того моменту, щоб вона стала гарячою, але не кипіла. Потім повільно злийте воду на пляму, насипте трохи прального порошку, потріть і залиште на кілька хвилин. Після цього сполосніть одяг великою кількістю гарячої води.

Оцет

Оцтом добре прибирати сліди від кави з білого одягу. Для цього потрібно розвести чайну ложку оцту в 400-500 мл води та вилити суміш на пляму. Для посилення ефекту додайте трохи прального порошку. Після цього випрати річ руками або в пральній машинці.

Лимонна чи щавлева кислота

Цей спосіб не швидкий, але також ефективні. Вилийте трохи лимонної або щавлевої кислоти на пляму від кави і дайте вбратися 1-1,5 години. Потім випрайте річ вручну або в пральній машинці.

Нашатирний спирт

Цим засобом також добре вдається прибирати кавові плями з білого одягу. Змішайте 10 крапель нашатирного спирту та 0,5 л води та замочіть одяг у цьому розчині. Через кілька хвилин промийте одяг.

Чим вивести стару пляму від кави

Застарілі плями вивести важче, ніж свіжі. Однак це не привід, щоб позбавлятися улюбленої речі. Щоб прибрати старі плями від кави, вам знадобляться сіль та гліцерин.

Сіль

Додайте у воду кілька щіпок солі і замочіть у ній одяг на кілька годин. Після цього слід випрати одяг у пральній машинці, увімкнувши режим подвійного полоскання.

Гліцерин

Якщо вам нічим не вдається позбутися кавової плями, то на допомогу прийде гліцерин. Нанесіть на пляму кілька крапель гліцерину і залиште на 20-30 хвилин, після чого слід випрати одяг. А якщо пляма дуже стара, то до гліцерину додайте кілька крапель нашатирного спирту та склянку води. Але будьте обережні – таке поєднання може пошкодити ніжну тканину.

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