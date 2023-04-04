Сын певца пытался выбить у журналистов камеру, а жена просто забрала Меладзе и увела прочь

Известный российский певец грузинского происхождения Валерий Меладзе, которого недавно российские власти заподозрили в помощи ВСУ и отменили все концерты в россии, в начале марта отдыхал во французском Куршавеле. Был не один, а с семьей и друзьями. Заметили в компании звезды 8 марта даже жену заместителя министра обороны россии Шойгу — Тимура Иванова.

Об этом сообщает "УП". Издание провело спецрасследование отдыха российской элиты на французском горнолыжном курорте, а журналист Михаил Ткач, встретив там Валерия Меладзе, решил поинтересоваться его позицией касательно войны в Украине, развязанной россией. На вопрос "Как вам отдыхает в Куршавеле, пока россия бомбит украинские города?" Меладзе решил не отвечать.

Интересно, что на просьбу сделать фото знаменитость отреагировал вполне адекватно и даже начал позировать перед камерой. А вот когда услышал вопрос, сразу изменился в лице и отошел от журналиста УП. Далее попытался увести его подальше от собственной компании, спрятавшись при этом от камеры. Когда же не получилось, разозлился и просто сбежал от украинских расследователей.

Интересно, что в компании Меладзе были не только его жена Альбина Джанабаева и старший сын Константин, но и Светлана Иванова — жена заместителя Шойгу. Она сидела за столом с Валерием Меладзе и его семьей, а потом спокойно гуляла по бутикам.

Светлана Иванова чувствует себя в компании Меладзе и его семьи очень спокойно

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения россии в Украину Валерий Меладзе пытается "маневрировать" между обоими государствами и усидеть на двух стульях. Буквально через несколько часов после нападения россии он записал видеообращение с призывом прекратить войну, а позже – уже в январе этого года – во время концерта в Дубае со сцены ответил на лозунг "Слава Украине!". Однако, столкнувшись с волной хейта со стороны россиян и российских властей, которые могут лишить его всех "почетных званий", быстро сдал назад и начал оправдываться за свои слова. После этого случая певец высказывается крайне осторожно, а о войне и Украине вообще старается больше вслух не говорить.

Ранее мы рассказывали, что Сергей Притула потроллил изменницу Ани Лорак, которая уже много лет живет в россии и тоже молчит о войне в Украине. Певицу недавно заподозрили в финансировании ВСУ и отменили ей все концерты в россии. После этого запроданка поспешила донести свою позицию до поклонников, однако только лишний раз нарвалась на троллинг в сети.