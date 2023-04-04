Син співака намагався вибити у журналістів камеру, а дружина — просто забрала Меладзе і повела геть

Відомий російський співак грузинського походження Валерій Меладзе, якого нещодавно російська влада запідозрила у допомозі ЗСУ і якому скасували усі концерти в рф, на початку березня відпочивав у французькому Куршавелі. Був не сам, а з родиною та друзями. Помітили у компанії зірки 8 березня навіть дружину заступника міністра оборони рф Шойгу — Тимура Іванова.

Про це повідомляє "УП". Видання провело спецрозслідування відпочинку російської еліти на французькому гірськолижному курорті, а журналіст Михайло Ткач, зустрівши там Валерія Меладзе, вирішив поцікавитися його позицією щодо війни в України, розв’язаною росією. На запитання "Як вам відпочивається у Куршавелі, доки росія бомбить українські міста?" Меладзе вирішив не відповідати.

Цікаво, що на прохання зробити фото знаменитість відреагував цілком адекватно і почав позувати перед камерою. А от коли почув запитання, то відразу змінився в обличчі та відійшов від журналіста УП. Далі спробував відвести його подалі від власної компанії, сховавшись при цьому від камери. Коли ж не вийшло, розізлився і просто втік від українських розслідувачів.

Цікаво, що в компанії Меладзе були не тільки його дружина Альбіна Джанабаєва та старший син Костянтин, а й Світлану Іванову — дружину заступника Шойгу. Вона сиділа за одним столом із Валерієм Меладзе та його сім’єю, а потім спокійно гуляла по бутиках.

Світлана Іванова почувається у компанії Меладзе та його родини дуже спокійно

Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну Валерій Меладзе намагається "маневрувати" між обома державами та всидіти на двох стільцях. Буквально через кілька годин після нападу росії він записав відеозвернення із закликом припинити війну, а пізніше — вже в січні цього року — під час концерту в Дубаї зі сцени відповів на гасло "Слава Україні!". Однак, зіткнувшись із хвилею хейту з боку росіян та російської влади, яка може позбавити його усіх "почесних звань", швидко здав назад і почав виправдовуватися за свої слова. Після цього випадку співак висловлюється вкрай обережно, а про війну та Україну взагалі старається більше вголос не говорити.

Раніше ми розповідали, що Сергій Притула потролив зрадницю Ані Лорак, яка вже багато років живе у росії і теж мовчить про війну в Україні. Співачку нещодавно запідозрили у фінансуванні ЗСУ й скасували їй усі концерти в рф. Після цього запроданка поквапилась донести свою позицію до шанувальників, однак тільки зайвий раз нарвалася на тролінг у мережі.