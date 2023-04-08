У кого День ангела 8 апреля: женские и мужские именины сегодня

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

В субботу, 8 апреля, отмечается Лазарева суббота, Международный день ромов, Международный день Будды и фэн-шуй, почитается память 26 мучеников Готфских. Кроме того, носители восьми имен празднуют в этот день свой День ангела.

Женские именины 8 апреля

Алла, — есть много версий происхождения этого имени, по которым оно может переводиться как "иная", "мастерица на все руки" и даже быть производным от имени доисламской арабской богини Аллат.

Анна, — это популярное женское имя на самом деле происходит от еврейского имени Ханна, которое можно перевести как "благодать".

Лариса, — это имя имеет греческое происхождение и переводится как "чайка". Лариссой в мифологии звали нимфу, внучку Посейдона, в честь которой назван город в Греции.

Прасковья, — это славянская форма греческого имени Параскева, что дословно значит "канун праздника".

Мужские именины 8 апреля

Василий, — это имя древнегреческого происхождения, которое изначально звучало как "Басилиос". В переводе оно значит "царь" или "царственный".

Гавриил, — красивое древнееврейское имя, что значит "помощник Бога" или "Божий воин". Во многих странах оно звучит как "Габриэль".

Ибрагим, — это имя произошло от древнееврейского Авраам, что значит в переводе "отец народов".

Степан, — греческое имя, что значит "корона", "диадема".

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, сколько выходных дней будет в апреле 2023 года в Украине с учетом всех праздников.