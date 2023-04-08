У кого День ангела 8 квітня: жіночі та чоловічі іменини сьогодні

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У суботу, 8 квітня, відзначається Лазарєва субота, Міжнародний день ромів, Міжнародний день Будди та фен-шуй, вшановується пам’ять 26 мучеників Готфських. Крім того, носії восьми імен святкують цього дня свій День ангела.

Жіночі іменини 8 квітня

Алла, — є багато версій походження цього імені, за якими воно може перекладатися як "інша", "майстриня на всі руки" і навіть бути похідним від імені арабської доісламської богині Аллат.

Анна, — це популярне жіноче ім’я насправді походить від єврейського імені Ханна, яке можна перекласти як "благодать".

Лариса, — це ім’я має грецьке походження і перекладається як "чайка". Лариссою в міфології звали німфу, онуку Посейдона, на честь якої названо місто у Греції.

Параска, — це слов’янська форма грецького імені Параскева, що дослівно означає "напередодні свята".

Чоловічі іменини 8 квітня

Василь, — це ім’я давньогрецького походження, яке спочатку звучало як "Басиліос". У перекладі воно означає "цар" чи "царський".

Гавриїл, — красиве давньоєврейське ім’я, що означає "помічник Бога" або "Божий воїн". У багатьох країнах воно звучить як "Габріель".

Ібрагім, — це ім’я походить від давньоєврейського Авраама, що означає в перекладі "батько народів".

Степан, — грецьке ім’я, що означає "корона", "діадема".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, скільки вихідних днів буде у квітні 2023 року в Україні з урахуванням усіх свят.