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Почему тесто не поднимается: почти все совершают эту ошибку с дрожжами

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Есть ряд типичных ошибок
Есть ряд типичных ошибок. Фото Файные рецепты

Шпаргалка опытных хозяек

Мы уже рассказывали распространенные ошибки, которые неопытные кулинары допускают при выпекании пасок. Теперь разберем причины неудач с дрожжевым тестом.

Из всех видов теста, дрожжевое среди украинцев самое популярное. Это и булочки, и пирожки, и хлеб, и пицца, и пасхальная выпечка. Но оно не всегда удается. На портале ProstoWay рассказали, почему.

В первую очередь, дрожжи должны быть качественными и с хорошим сроком годности. Это основной компонент, способный повлиять на качество теста и готового изделия.

После замешивания теста следует обязательно поставить его в теплое место. Важна и мука. Ее необходимо просеять – так текстура будет воздушной. И дрожжи, и мука, и другие компоненты теста уже перед замесом должны быть комнатной температуры, а молоко – еще теплее. Но от слишком горячего молока дрожжи могут погибнуть.

Тщательно вымешивайте тесто – для грибов это важно. При тщательном вымешивании в дрожжевом тесте развивается глютен, и мякоть у готовой выпечки получается более эластичной и легкой. Хорошо вымешанное тесто должно быть гладким, без комков и вкраплений. Обязательно учтите эти моменты при выпекании паски.

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#Тесто #Дрожжи #Лайфхак #Паска