Пять продуктов, которыми можно заменить соль в рационе

Близкие даже не заметят "потерю бойца".

Соль играет немаловажную роль в приготовлении еды. Она усиливает вкус, а в салатах нейтрализует горечь листовой зелени и некоторых овощей. И хотя без соли невозможно приготовить практически ни одно блюдо, в больших количествах она вредна для здоровья.

Вместе с Shuba расскажем, чем можно заменить соль в блюдах. С такими лайфхаками ваши блюда останутся невероятно вкусными даже без соли. Можно ли сократить количество соли, не жертвуя вкусом?

Чем заменить соль в блюдах

Травы и специи — самый очевидный способ улучшить вкус блюда. Специи могут создать уникальный вкус. Обычная грудинка может превратиться в мексиканскую или марокканскую при наличии небольшого количества специй.

Добавьте немного уксуса. Кислота уксуса придает блюду пикантности — особенно она будет ощущаться в жирной пище. К тому же у разных уксусов абсолютно разные вкусы: красный винный уксус острый, а бальзамический немного слаще и насыщеннее. Поэкспериментируйте — и почувствуйте разницу.

Попробуйте цедру или сок цитрусовых. Их кислотность моментально делает вкус пищи ярче и стимулирует вкусовые рецепторы. Лимоны, лаймы и апельсины также обладают приятным вкусом, что делает их легким дополнением к блюдам.

Добавьте в блюдо сыр. Как правило, он соленый на вкус и им легко заменить настоящую соль. Вам не нужно будет добавлять много твердых выдержанных сыров — обычно они солен сами по себе.

Используйте природные ароматизаторы. Ароматические продукты — чеснок, лук, лук-шалот, лук-порей и зеленый лук — улучшают вкус блюда. Они придадут блюдам свежести и пикантности.

Кстати, "Телеграф" ранее рассказывал, как нарезать лук и не расплакаться. Простые секреты — и никаких слез!