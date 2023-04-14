Мама всегда так делала - в каких случаях нужно накрывать кастрюлю во время готовки

Разбираемся, на что влияет крышка на сковороде во время приготовления пищи

Приготовление еды — дело тонкое. Столько нюансов здесь — суровое соблюдение пропорций, приготовление под крышкой или без нее. Кстати, о последнем факте многие рецепты молчат. Что же делать в таких ситуациях?

Вместе с Shuba делимся секретами, какие блюда стоит готовить с закрытой крышкой, а какие нет. Вы перестанете ломать голову над этим вопросом.

Когда нужно накрывать кастрюлю крышкой

Всегда накрывайте кастрюлю крышкой, если вы пытаетесь сохранить тепло. Если вам нужно довести до кипения суп или соус — накройте крышкой, чтобы сэкономить время и энергию. Но снимайте крышку, когда жидкость достигнет точки кипения — это предотвратит перекипание.

Закройте крышку, если вы хотите уберечь жидкость в блюде от испарения. Это имеет смысл, если у вашего супа, рагу или соуса правильная консистенция, но вы просто хотите продолжать готовить овощи и смешивать вкусы.

Необходимо держать крышку закрытой, если пытаетесь сохранить тепло и влагу. Это важно, если вы готовите на пару или тушите продукты.

Когда не нужно накрывать крышкой

Если вы хотите уменьшить количество или загустить блюдо. Дело в том, что чем дольше вы готовите блюдо, тем больше воды испаряется, жидкость становится гуще, а вкус — концентрированней. Такой же принцип применим к большинству рецептов соусов и подливок, которые включают в себя выпаривание жидкости.

Вам также следует снимать крышку, когда вы стремитесь добиться хорошего обжаривания. Жарка происходит на очень горячей сковороде и необходима для создания ароматной карамелизированной корочки на внешней стороне стейков, утиных грудок, отбивных и других видов мяса и морепродуктов.

Такой же процесс применяется к жарке с перемешиванием и во фритюре. Так что для получения хрустящих жареных блюд не оставляйте крышку на сковороде!

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