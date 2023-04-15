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Многие игнорируют эти секреты и ошибаются: как приготовить идеальное филе

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Сочная куриная грудка
Сочная куриная грудка. Фото vkusnoo.com.ua

Правильно приготовленное мясо улучшит вкус любого блюда

Отварное куриное филе — частый ингредиент непревзойденных салатов и супов. Однако при неправильном приготовлении филе может быть жестким, поэтому насладиться блюдом практически невозможно.

Как правильно приготовить филе, чтобы получить сочное мясо, разберемся с Рrostoway. С этими лайфхаками у мяса точно не будет эффекта "резиновой подошвы".

Как правильно приготовить сочное филе

В первую очередь следует помыть куриное филе и разрезать его на несколько порционных кусков среднего размера. Не забудьте снять существующую пленку и разные прожилки — это сократит время варки и позволит сохранить вкусовые качества.

В кастрюлю влейте достаточное количество воды, посолите и дождитесь, пока вода закипит. Только после этого отправляйте кусочки филе готовиться. Для аромата можно добавить любимые специи, луковицу и морковь, корень сельдерея или пастернака. Таким образом вы получите вкусное не только мясо, но и бульон.

После закипания мясо необходимо варить на среднем огне. Важный нюанс: не забывайте снимать пену в процессе варки продукта.

Для полной готовности курицу достаточно варить около получаса. Если варить филе долго, оно может получиться слишком сухим и жестким. А вот если соблюдать эти простые правила, то куриное мясо получится вкусным и нежным и улучшит вкус любого блюда.

Такое мясо можно использовать при приготовлении быстрых завтраков. Такие блюда получаются еще более аппетитными.

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