Многие игнорируют эти секреты и ошибаются: как приготовить идеальное филе
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Правильно приготовленное мясо улучшит вкус любого блюда
Отварное куриное филе — частый ингредиент непревзойденных салатов и супов. Однако при неправильном приготовлении филе может быть жестким, поэтому насладиться блюдом практически невозможно.
Как правильно приготовить филе, чтобы получить сочное мясо, разберемся с Рrostoway. С этими лайфхаками у мяса точно не будет эффекта "резиновой подошвы".
Как правильно приготовить сочное филе
В первую очередь следует помыть куриное филе и разрезать его на несколько порционных кусков среднего размера. Не забудьте снять существующую пленку и разные прожилки — это сократит время варки и позволит сохранить вкусовые качества.
В кастрюлю влейте достаточное количество воды, посолите и дождитесь, пока вода закипит. Только после этого отправляйте кусочки филе готовиться. Для аромата можно добавить любимые специи, луковицу и морковь, корень сельдерея или пастернака. Таким образом вы получите вкусное не только мясо, но и бульон.
После закипания мясо необходимо варить на среднем огне. Важный нюанс: не забывайте снимать пену в процессе варки продукта.
Для полной готовности курицу достаточно варить около получаса. Если варить филе долго, оно может получиться слишком сухим и жестким. А вот если соблюдать эти простые правила, то куриное мясо получится вкусным и нежным и улучшит вкус любого блюда.
Такое мясо можно использовать при приготовлении быстрых завтраков. Такие блюда получаются еще более аппетитными.