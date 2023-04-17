Опытные хозяйки делают так и не ошибаются: секреты правильного приготовления гречки

Главные правила приготовления вкусной и полезной каши

Гречка — одна из самых популярных круп в любом доме. Ее часто используют в качестве гарнира.

Несмотря на это, возникают вопросы, как правильно готовить гречневую кашу и какие именно пропорции соблюдать. Вместе с "Главредом" продеремся через "гречнывые дебри".

В какую воду нужно бросать гречку

Лучше для приготовления каши использовать очищенную или бутилированную воду - жидкость в большинстве впитывается в крупу и вы так или иначе употребляете эту воду. Обычная процедура приготовления гречки — залить крупу холодной или кипяченной водой и поставить на быстрый огонь.

Как варить гречку

При приготовлении гречки необходимо вскипятить воду и засыпать в нее крупой. После этого следует прикрутить огонь и готовить на медленном огне Важно: при приготовлении гречки накройте кастрюлю крышкой и не перемешивайте крупу. Не забудьте после закипания воды добавить соль по вкусу.

Сколько нужно варить гречку

Достаточное время – до 20 минут на огне. Даже если каша не сварилась за это время, оставьте гречку с накрытой крышкой в кастрюле — она за некоторые время впитает жидкость и дойдет до готовности. Важно: если гречку бросать в уже кипящую воду, время приготовления крупы принципиально не меняется.

Соотношение гречки и воды

Здесь пропорция проста. Для правильного приготовления крупы используйте воду и гречку из соотношения один к двум.

Кстати, из гречки можно приготовить отличные котлеты. По вкусу их совершенно не отличишь от мясных.