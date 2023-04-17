Опытные хозяйки делают так и не ошибаются: секреты правильного приготовления гречки
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Главные правила приготовления вкусной и полезной каши
Гречка — одна из самых популярных круп в любом доме. Ее часто используют в качестве гарнира.
Несмотря на это, возникают вопросы, как правильно готовить гречневую кашу и какие именно пропорции соблюдать. Вместе с "Главредом" продеремся через "гречнывые дебри".
В какую воду нужно бросать гречку
Лучше для приготовления каши использовать очищенную или бутилированную воду - жидкость в большинстве впитывается в крупу и вы так или иначе употребляете эту воду. Обычная процедура приготовления гречки — залить крупу холодной или кипяченной водой и поставить на быстрый огонь.
Как варить гречку
При приготовлении гречки необходимо вскипятить воду и засыпать в нее крупой. После этого следует прикрутить огонь и готовить на медленном огне Важно: при приготовлении гречки накройте кастрюлю крышкой и не перемешивайте крупу. Не забудьте после закипания воды добавить соль по вкусу.
Сколько нужно варить гречку
Достаточное время – до 20 минут на огне. Даже если каша не сварилась за это время, оставьте гречку с накрытой крышкой в кастрюле — она за некоторые время впитает жидкость и дойдет до готовности. Важно: если гречку бросать в уже кипящую воду, время приготовления крупы принципиально не меняется.
Соотношение гречки и воды
Здесь пропорция проста. Для правильного приготовления крупы используйте воду и гречку из соотношения один к двум.
Кстати, из гречки можно приготовить отличные котлеты. По вкусу их совершенно не отличишь от мясных.