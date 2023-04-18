Вся грязь отвалится сразу: как легко отмыть грязные яйца

Моем яйца с легкостью!

Покупая куриные яйца в магазине или на рынке, мы часто сталкиваемся с их загрязненной поверхностью. Это может быть куриный помет или перья, или просто кусочки грязи непонятного происхождения.

Многие хозяйки считают обязательным мыть такие яйца перед тем, как отправить на хранение, например в холодильник. Как правильно это делать, разбираемся с Ukr.Media.

Причины загрязнений яиц

На подсобных хозяйствах и специализированных фабриках в условиях антисанитарии к яйцам часто липнут продукты жизнедеятельности птиц. Поэтому на яичной скорлупе вместе с грязью могут присутствовать патогенные инфекции или грибки.

Мытье под проточной водой

Опытные хозяйки при покупке пытаются выбирать яйца с чистой поверхностью, а если были приобретены грязные яйца – отмыть отмыть их под проточной водой и с использованием мыла. Делать это нужно с осторожностью.

Дело в том, что срок годности мытых яиц уменьшается до 12 дней. Происходит это потому, что на яичной скорлупе находится специальная оболочка, защищающая яйцо от воздействия внешних факторов, которые при мытье ликвидируются. Потому лучше это делать сразу перед приготовлением.

Как еще можно очистить яйца

Сухая чистка. Для этого необходимо старой зубной щеткой или мягкой мочалкой счистить видимые загрязнения с яиц.

Дезинфицирующий раствор, для которого вам понадобятся сода и вода температуры 35 градусов. Отправьте яйцо в раствор на 5 секунд, очистите тряпкой остаток грязи и промойте под проточной водой. Когда яйцо высохнет, его можно использовать дальше.

Ранее "Телеграф" рассказывал, сколько можно хранить вареные яйца. Вы удивитесь, насколько долго они могут лежать в холодильнике.