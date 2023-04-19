Почему в ресторане варят овощи в газировке: секрет мишленовских поваров

Близких теперь не оттянешь от овощных блюд

Овощи являются важной частью рациона, так как в их составе содержится большое количество витаминов и антиоксидантов. Однако не все любят их вводить в свой рацион по одной простой причине: не получается вкусно приготовить продукты.

При попытке отварить любую готовую овощную смесь из магазина получается блюдо, не вызывающее особого интереса. При этом в ресторанах овощные блюда всегда смотрятся ярко, отлично держат свою форму и обладают приятными вкусовыми качествами. Разобраться, как готовят овощи профессиональные повара, нам поможет "СОДа".

Как аппетитно приготовить овощи

Дело в том, что опытные кулинары не варят овощи в обычной воде. Для их приготовления используют минеральную газировку.

Именно благодаря этому секрету овощи получаются хрустящими и аппетитными, они не теряют своих ярких оттенков. На тарелке приготовленные таким образом овощи смотрятся очень аппетитно.

К тому же, приготовление овощей на основе минералки значительно сокращает время варки. Поэтому благодаря этому секрету вкусный и полезный гарнир можно приготовить гораздо быстрее.

При приготовлении продуктов важно правильно их мыть. В противном случае можно получить массу неприятных сюрпризов.