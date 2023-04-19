Замолчавшему о войне в Украине Jah Khalib "закрыли" концерты и в россии

"Неоднозначная" позиция репера пугает россиян

Популярный рэпер Jah Khalib, настоящее имя которого Бахтияр Мамедов, решил восстановить свою карьеру в стране-агрессоре, однако ему в этом "отказали". Более того, на него также написали жалобы в СК, МВД и Генпрокуратуру и будут проверять на спонсирование украинской армии, как ранее и Валерия Меладзе.

Причиной подобных проверок стала "открытая поддержка вооруженных сил Украины" артиста, которая заключалась в публикации одной сторис еще в феврале 2022 года. На тот момент Jah Khalib проживал в Киеве и вместе со всеми украинцами прятался в укрытиях.

"Мы на месте. Мы в Киеве. Из укрытия в укрытие. Живы, здоровы, не паникуем. Никуда не едем. Украинцы, я теперь не просто люблю вас, я восхищаюсь вами" — тогда написал артист, и больше ничего не упоминал.

Спустя больше года, когда Jah Khalib решил провести несколько концертов в городах россии, а именно в Москве и Питере, пропагандисты решили вспомнить "молчуну" его "позицию" и начали писать жалобы с просьбами отменить его выступления. Итого — концерты — были отменены. Теперь на сайте московского "Крокуса" красуется объявление об отмене выступления, а с сайта питерской площадки афиша и вовсе пропала.

Однако на сайте самого артиста билеты активно продаются.

Ну и конечно же артиста просят проверить, не финансирует ли он украинскую армию. С таким обращением обратились первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова и кремлевский пропагандист и певец Аким Апачев.

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения рф в Украину Валерий Меладзе пытается "маневрировать" между обоими государствами и усидеть на двух стульях. Буквально через несколько часов после нападения россии он записал видеообращение с призывом прекратить войну, а позже – уже в январе этого года – во время концерта в Дубае со сцены ответил на лозунг "Слава Украине!". Правда, быстро "дал заднюю", заявив, что он "вне политики".

Этот инцидент вызвал волну негодования у россиян. После критики в свой адрес жителями страны-агрессорши певец заговорил о "ментальной близости" украинцев и россиян. Война, развязанная россией, по его мнению, всего лишь "конфликт".