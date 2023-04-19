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Jah Khalib, який замовк про війну в Україні, "закрили" концерти і в росії

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
До повномасштабного вторгнення репер жив в Україні Новина оновлена 19 квітня 2023, 14:12
До повномасштабного вторгнення репер жив в Україні. Фото instagram.com/jahkhalib

"Неоднозначна" позиція репера лякає росіян

Популярний репер Jah Khalib, справжнє ім’я якого Бахтіяр Мамедов, вирішив відновити свою кар’єру в країні-агресорі, проте йому в цьому відмовили. Щобільше, на нього також написали скарги до СК, МВС та Генпрокуратури та перевірятимуть на спонсорування української армії, як раніше і Валерія Меладзе.

Причиною подібних перевірок стала "відкрита підтримка збройних сил України" артиста, яка полягала у публікації однієї сторіс ще в лютому 2022 року. На той момент Jah Khalib проживав у Києві та разом з усіма українцями ховався в укриттях.

"Ми на місці. Ми в Києві. З укриття в укриття. Живі, здорові, не панікуємо. Нікуди не їдемо. Українці, я тепер не просто люблю вас, я захоплююся вами" — тоді написав артист, і більше нічого не згадував.

сторіс Jah Khalib у лютому 2022 року в Інстаграм

Понад рік по тому, коли Jah Khalib вирішив провести кілька концертів у містах росії, а саме в Москві та Пітері, пропагандисти вирішили згадати "мовчуну" його "позицію" і почали писати скарги з проханнями скасувати його виступи. Тож — концерти були скасовані. Тепер на сайті московського "Крокуса" красується оголошення про відміну виступу, а з сайту пітерського майданчика афіша і зовсім пропала.

анонс концерту Jah Khalib

Проте на сайті самого артиста квитки активно продаються.

квитки на концерт Jah Khalib активно продаються

Ну і, звичайно, артиста просять перевірити, чи не фінансує він українську армію. З таким зверненням звернулися перший заступник голови комітету Держдуми з освіти Яна Лантратова та кремлівський пропагандист та співак Яким Апачов.

заяву на Jah Khalib

Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну Валерій Меладзе намагається "маневрувати" між обома державами та всидіти на двох стільцях. Буквально за кілька годин після нападу росії він записав відеозвернення із закликом припинити війну, а пізніше – вже у січні цього року – під час концерту в Дубаї зі сцени відповів на гасло "Слава Україні!". Щоправда, швидко "дав задню", заявивши, що він "поза політикою".

Цей інцидент викликав хвилю обурення у росіян. Після критики на свою адресу жителями країни-агресорки співак заговорив про "ментальну близькість" українців та росіян. Війна, розв’язана росією, на його думку, лише "конфлікт".

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