Jah Khalib, який замовк про війну в Україні, "закрили" концерти і в росії

"Неоднозначна" позиція репера лякає росіян

Популярний репер Jah Khalib, справжнє ім’я якого Бахтіяр Мамедов, вирішив відновити свою кар’єру в країні-агресорі, проте йому в цьому відмовили. Щобільше, на нього також написали скарги до СК, МВС та Генпрокуратури та перевірятимуть на спонсорування української армії, як раніше і Валерія Меладзе.

Причиною подібних перевірок стала "відкрита підтримка збройних сил України" артиста, яка полягала у публікації однієї сторіс ще в лютому 2022 року. На той момент Jah Khalib проживав у Києві та разом з усіма українцями ховався в укриттях.

"Ми на місці. Ми в Києві. З укриття в укриття. Живі, здорові, не панікуємо. Нікуди не їдемо. Українці, я тепер не просто люблю вас, я захоплююся вами" — тоді написав артист, і більше нічого не згадував.

Понад рік по тому, коли Jah Khalib вирішив провести кілька концертів у містах росії, а саме в Москві та Пітері, пропагандисти вирішили згадати "мовчуну" його "позицію" і почали писати скарги з проханнями скасувати його виступи. Тож — концерти були скасовані. Тепер на сайті московського "Крокуса" красується оголошення про відміну виступу, а з сайту пітерського майданчика афіша і зовсім пропала.

Проте на сайті самого артиста квитки активно продаються.

Ну і, звичайно, артиста просять перевірити, чи не фінансує він українську армію. З таким зверненням звернулися перший заступник голови комітету Держдуми з освіти Яна Лантратова та кремлівський пропагандист та співак Яким Апачов.

Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну Валерій Меладзе намагається "маневрувати" між обома державами та всидіти на двох стільцях. Буквально за кілька годин після нападу росії він записав відеозвернення із закликом припинити війну, а пізніше – вже у січні цього року – під час концерту в Дубаї зі сцени відповів на гасло "Слава Україні!". Щоправда, швидко "дав задню", заявивши, що він "поза політикою".

Цей інцидент викликав хвилю обурення у росіян. Після критики на свою адресу жителями країни-агресорки співак заговорив про "ментальну близькість" українців та росіян. Війна, розв’язана росією, на його думку, лише "конфлікт".