Что положить в сковороду, когда лук начинает подгорать: простой лайфхак спасет вам блюдо

Одна хитрость — и углей на сковороде не будет

Жареный лук с его легкой сладостью – отличное дополнение к любому мясу и вареному картофелю. Однако если нарезанная луковица начала подгорать на сковороде, то последствия будут не самые приятные – она вряд ли станет хорошей добавкой к гарниру.

Но что делать, если выбрасывать неправильно приготовленный лук не хочется? Вместе с "СОДа" расскажем, какие меры можно принять, чтобы спасти овощи.

Как спасти подгоревший лук

Если вы видите, что лук на сковороде начал чернеть и уменьшение огня не дает результатов, вам нужно просто заглянуть в морозильную камеру. Блюдо можно спасти с помощью льда.

Уберите сковороду из огня, возьмите из формы один из ледяных кубиков и положите на посуду. Это поможет быстро снизить температуру ее поверхности.

Лук перестанет чернеть и в результате появится возможность довести блюдо до готовности и не испортить его. Появившаяся после таяния кубика вода довольно быстро испарится, а обжаривание таким образом лука не превратится в тушение.

Но не стоит такую хитрость пробовать со сковородой с антипригарным покрытием. Это окажет негативное влияние на состояние ее поверхности.

Чтобы таких ситуаций с луком не происходило, можно добавить во время жарки один ингредиент. Такой секрет опытных хозяек спасет ваше блюдо.