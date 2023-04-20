Никакого сладкого: что нельзя пить с чаем

Оказывается, не все так просто с чаем!

Чай — один из самых распространенных напитков. Люди всех возрастов любят выпить чашечку чая с любимым десертом.

Строгих правил, что можно или нельзя подавать с чаем нет. Однако вместе с Shuba рассмотрим, что лучше избегать с этим напитком.

Что лучше не подавать к чаю

Острую или очень приправленную пищу. Она может перебить вкус чая. Избегайте блюд, в которых отчетливо ощущается чеснок, лук, острый соус, карри, чили.

Кислые продукты — например, цитрусовые. Это может снизить количество антиоксидантов, которые ваш организм может усвоить.

Молоко или сливки могут нейтрализовать полифенолы в чае, уменьшая их антиоксидантные свойства. Этот эффект менее выражен для черного чая.

Мы очень часто пьем чай с любимыми сладостями. Однако за чаем можно незаметно съесть больше сладкого, чем вы планировали. Это может повлечь за собой резкое повышение уровня сахара в крови. Если это происходит регулярно, то приводит к проблемам со здоровьем. Лучше заменить их несладкими бутербродами из цельнозернового хлеба.

Жареная или жирная пища может быть трудно усваиваемой, из-за чего вы можете чувствовать себя вялыми. Чай может помочь пищеварению, но сочетание его с тяжелой пищей может свести на нет эту пользу.

Лучшее к любимому чаю — это легкие закуски или нежная выпечка, которая не перебьет его вкус. Пища с высоким содержанием клетчатки или белка также может помочь замедлить усвоение кофеина в чае, предотвращая нервозность.