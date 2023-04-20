Зачем свеклу перед варкой поливать растительным маслом: хитрости, которые точно вам пригодятся

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Свекла – полезный овощ, входящий в состав многих блюд. Однако готовить его бывает слишком сложно.

Никто не любит отмывать темный налет в кастрюле после приготовления свеклы. Но хозяйки нашли способ, как избежать столь неприятного следствия после варки этого корнеплода. Вместе с ProstoWay расскажем, как это сделать.

Как сварить свеклу без грязного налета на кастрюле

Предварительно свеклу следует промыть и высушить. Для этого можно использовать маленькую щеточку.

Перед варкой поместите свеклу в специальный герметичный пакет, а затем положите в кастрюлю с кипятком. Варите корнеплод на медленном огне в течение 25 минут. После этого прямо в пакете свеклу поместите в емкость с холодной водой. Таким образом, на вашей посуде не будет грязного налета.

Как сохранить витамины свеклы во время приготовления

Тщательно вымойте свеклу от остатков земли. Корнеплод со всех сторон полейте небольшим количеством растительного масла и заверните в два слоя фольги для запекания. После этого на полтора часа поместите его в разогретую до 200 градусов духовку.

Такая свекла хранит все полезные вещества и легко очищается от кожуры. При этом вам не придется отмывать вашу посуду от лишней грязи.

"Телеграф" рассказывал ранее о способах чистки свеклы. С их помощью вам не придется отмывать руки после приготовления свекольных салатов.