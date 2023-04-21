У кого День ангела 21 апреля: все именины сегодня

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

В пятницу, 21 апреля, отмечается Всемирный день творчества и инновационной деятельности, Всемирный день миграции рыб, Международный день пряника, День основания Рима, мусульманский праздник Ураза Байрам. Кроме того, носители шести имен празднуют в этот день свой День ангела.

Мужские именины 21 апреля

Иван, — это популярное на сегодняшний день имя произошло от еврейского имени Йонахан и буквально значит "подарок Божий".

Лука, — это греческое имя, которое по одной из версий значит "тот, кто родился на рассвете" или "светящийся", а по другой обозначает человека, родившегося в Лукании на юге Италии.

Родион, — изначально полное имя звучало "Иродион", что на древнегреческом значило "герой", "героический".

Сергей, — латинское имя, которое значит "высокий", "знатный" или "слуга Божий".

Яков, — библейское еврейское имя, которое буквально значит "следующий за кем-то"

Ян, — одни считают, что это имя происходит от библейского имени Йоханан ("благословенный Богом"), другие же уверены, что оно могло произойти от имени римского божества Януса.

Женские именины 21 апреля не отмечаются.

Как известно, в определенные дни церковь почитает память святых, — и в тот же самый день празднуют свой День ангела люди, которые носят одно с ними имя и родились незадолго до дня памяти. Принято считать, что святые являются покровителями своих тезок и в течение их жизни берегут их от ненастий.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие подарки строго запрещено дарить родственникам в соответствии с народными приметами, — некоторые вещи могут стать причиной беды.