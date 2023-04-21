У кого День ангела 21 квітня: всі іменини сьогодні

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У п’ятницю, 21 квітня, відзначається Всесвітній день творчості та інноваційної діяльності, Всесвітній день міграції риб, Міжнародний день пряника, День заснування Риму, мусульманське свято Ураза Байрам. Окрім того, носії шести імен святкують цього дня свій День ангела.

Чоловічі іменини 21 квітня

Іван, — це популярне на сьогоднішній день ім’я походить від єврейського імені Йонахан і буквально означає "подарунок Божий".

Лука, — це грецьке ім’я, яке за однією з версій означає "той, хто народився на світанку" або "той, що світиться", а за іншою позначає людину, яка народилася в Луканії на півдні Італії.

Родіон, — спочатку повне ім’я звучало "Іродіон", що на давньогрецькій означало "герой", "героїчний".

Сергій, — латинське ім’я, яке означає "високий", "знатний" або "слуга Божий".

Яків, — біблійне єврейське ім’я, яке буквально означає "той, що слідує за кимось"

Ян, — одні вважають, що це ім’я походить від біблійного імені Йоханан ("благословенний Богом"), інші ж впевнені, що воно могло походити від імені римського божества Януса.

Жіночі іменини 21 квітня не відзначаються.

Як відомо, у певні дні церква шанує пам’ять святих, — того самого дня святкують свій День ангела люди, які носять одне з ними ім’я і народилися незадовго до дня пам’яті. Вважається, що святі є покровителями своїх тезок і протягом їхнього життя бережуть їх від бід.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які подарунки суворо заборонено дарувати родичам відповідно до народних прикмет, — деякі речі можуть спричинити біду.