Готовить или выбросить: как определить, испорчена ли курица

Пару минут времени — и вы спокойны

Всегда следует внимательно относиться к качеству продуктов питания для минимизации пищевых отравлений. Мы уже рассказывали, как определить свежесть яиц. А что же с другими продуктами?

У многих бывали ситуации, когда филе ждет своего времени в холодильнике несколько дней. Разберемся с Shuba, можно ли есть такое мясо и как определить, не испорчено ли оно.

Как определить свежесть курицы

Всегда смотрите на срок годности продукта. Если срок давно истек, курицу, опасно употреблять и лучше выбросить ее.

Обратите внимание на цвет мяса. По мере того как курица портится, ее цвет бледнеет от розового до тускло-серого. Если курица имеет сероватый оттенок, лучше ее не использовать.

Всегда обращайте на запах мяса. Именно так вы сможете определить, пора ли выбросить мясо. Если курица имеет кислый или пряный, заметно неприятный запах, выбросьте ее.

Потрогайте курицу. Курица от природы имеет глянцевую, слегка скользкую текстуру. Однако если кажется, что над курицей есть особенно скользкий, липкий или толстый слой, лучше такое мясо не использовать.

Если вам повезло и мясо не испортилось, можно приготовить из него ароматный рулет. Это неплохой вариант ужина для тех, кто не хочет стоять у плиты.