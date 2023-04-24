Снимать или не снимать пленку: секреты правильного приготовления сосисок

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Сосиски можно назвать самым простым и универсальным продуктом, который обожают все. Они выручат, если нужно быстро и вкусно накормить себя, друзей или изголодавшегося ребенка.

Сосиски позиционируются как продукт, готовый к употреблению, но у каждой хозяйки иногда возникает вопрос: варить или нет? В этом вопросе разберемся с Ukr.Media.

Варить или не варить сосиски.

Лучше не рисковать, особенно если речь идет о питании ребенка. Как-никак это мясной продукт и нет уверенности, что он не приведет к отравлению. Потому лучше варить, в особенности, если сосиски не в герметичной упаковке.

Сколько варить сосиски

Как ни странно, у специалистов нет однозначного ответа на вопросы. Единственные они только в одном: сосиски варятся недолго. Этот продукт требует не столько варки, сколько термообработки. Чтобы улучшить вкус и обезопасить себя от возможного попадания в организм болезнетворных микробов, достаточно положить сосиски в холодную воду, довести ее до кипения и сразу выключить.

Можно немного проварить, но не больше 3 — 4 минут, если вы не уверены в их должной сохранности. Кстати, вода может быть теплой или очень горячей – не принципиально. В последнем случае сосиска может лопнуть, но чтобы этого не произошло, проколите ее в нескольких местах.

Снимать или не снимать пленку с сосисок

Оболочки тоже бывают разными, – натуральными (их можно и употреблять) и искусственными. Варить сосиски можно и в оболочке, но искусственную лучше перед приготовлением снять.

Если искусственную оболочку не сняли, главное – не переварить продукт. В этом случае оболочка прилипнет к сосискам и будет очень плохо сниматься. Оболочка легче снимется, если сосиски немного полежат после варки в воде.

Альтернативные способы приготовления сосисок

Их можно приготовить на пару. Для этого нужно налить воду в кастрюлю, сверху нее поставить решетку, на нее выложить сосиски, лучше на небольшом расстоянии друг от друга.

Сосиски можно сварить в микроволновке. Для этого ее нужно выставить на полную мощность и готовить не больше 7 минут.

Можно приобрести специальный ребристый лоток. Сосиски укладываются на его решетку, а пар умеренно окутывает их со всех сторон. Приготовление в таком устройстве займет не больше 30-60 секунд.

Если вы любитель сосисок, можно приготовить их дома. Это не только вкусно, но еще и полезно.