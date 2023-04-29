Зачем класть банан в кастрюлю с мясом: хитрость, которая вам точно пригодится

Один продукт — и вы получите аппетитное мясо

Мясные блюда – это вкусно, сытно и довольно легкие в приготовлении. Они невероятно вкусны, поэтому всегда пользуются успехом на любом столе.

Чаще при приготовлении мяса по-настоящему вкусным получается либо бульон, либо кусок говядины. Однако существует хитрость, благодаря которой и жидкая часть блюда приобретет аппетитный аромат, и мясо сварится идеально. Вместе с Рixelinform расскажем о ней.

Что поможет приготовить сочное мясо

Экономные хозяйки знают один хитрый способ, с которым ваша говядина после приготовления будет еще мягче и сварится гораздо быстрее. Такого эффекта можно добиться с помощью банановой кожуры.

Исследования подтверждают, что она богата несколькими ключевыми питательными веществами, включая калий, пищевые волокна, полиненасыщенные жиры и незаменимые аминокислоты. Именно поэтому хозяйки и используют кожуру в кулинарии.

Как правильно использовать банановую кожуру во время варки мяса

Необходимо поместить говядину в кастрюлю и залить водой. Банановую кожуру нужно тщательно промыть и положить в кастрюлю.

Мясо нужно поставить на огонь и снимать шумовкой пену. Через 20-30 мин. говядина будет почти готова – именно в этот момент кожуру нужно вытащить из кастрюли, а вместо нее добавить овощи.

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