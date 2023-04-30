Трюк, который знают немногие: как за 10 минут очистить гору креветок

Почистить креветки можно легко и быстро

Морепродукты чрезвычайно полезны для нашего организма, поэтому их нужно время от времени добавлять в свой рацион. Одним из самых популярных морских деликатесов являются креветки. Довольно часто хозяйки не любят их чистить — считается, что этот процесс очень долгий и трудозатратный.

Оказывается, с помощью некоторых трюков можно "освободить" креветки достаточно легко. Вместе с "Главредом" расскажем, как это сделать просто.

Как легко очистить креветки

Сырые креветки чистить очень просто — вам нужна только вилка или ножницы. С их помощью вы почистите одну сырую креветку за несколько секунд, а через несколько минут у вас уже будет гора начищенных креветок.

Сначала отрываем или отрезаем голову. Далее берем ножницы и заходим одним лезвием по линии пищевода, а другим начинаем разрезать панцирь до самого хвостика. После этого снимаем панцирь и отрываем пищевод.

Отрываем или отрезаем голову креветки. Далее втыкаем крайний зубец вилки по линии пищевода и начинаем аккуратно двигать его к самому хвосту, снимая таким образом панцирь. Креветка будет очищена буквально за одну секунду.

Довольно часто мы покупаем замороженные креветки, которые уже были предварительно отварены. Нам остается их только разморозить, немного проварить и почистить. Сделать это достаточно легко.

Для начала отрываем креветке голову, легонько прокручивая ее. После этого переворачиваем креветку и отрываем хвостик. Далее нужно освободить креветку от панциря — для этого беремся кончиками пальцев за панцирь и снимаем его, слегка прокручивая.

Если креветка маленькая, то кишечник ей можно не удалять, а сразу же подавать к столу или приготовить вкусный салат. У крупных креветок кишечник нужно удалить. Для этого нужно положить креветку на бок и с помощью ножа надрезать креветку по всей длине и достать кишечник.

Головы и панцири из креветок лучше не выбрасывать. Из них можно приготовить невероятно вкусные бульоны, соусы, а сами креветки могут пойти в рыбный суп по-испански.