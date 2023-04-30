Зачем лук перед жаркой класть в контейнер и трясти: лайфхак опытных хозяек

Хрустящий лук придаст блюдам изюминку

Хрустящий и золотистый жареный лук прекрасно дополняет многие блюда. Его можно добавлять в разнообразные салаты, гамбургеры или картофельное пюре.

Хрустящий лучок придаст этим блюдам определенную изюминку и сделает их вкус просто неповторимым. "Главред" рассказывает, как пожарить лук, чтобы он был сладким и хрустящим.

Как пожарить хрустящий лук

Берем две луковицы и нарезаем их полукольцами. Кладем лук в отдельную посудину и добавляем 1 чайную ложку соли, плотно закрываем контейнер и хорошенько встряхиваем его. Затем отставляем емкость на несколько минут, чтобы лук пустил сок.

Добавляем к луку 2 столовые ложки муки и снова встряхиваем емкость, предварительно накрыв ее крышкой. Далее лук пересыпаем на сито и легонько трясем им, чтобы убрать лишнюю муку. Если в луке останется лишняя мука, то в процессе жарки она может гореть.

Теперь ставим кастрюлю на плиту и наливаем в нее примерно 150-200 мл подсолнечного масла. Масло не стоит жалеть — нужно, чтобы оно полностью покрыло дно кастрюли.

Пересыпаем лук в горячее масло и регулярно помешиваем. Через некоторое время лук приобретет красивый золотистый цвет. После этого нужно вынуть его из кастрюли, положить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.

Такой лук можно добавлять к различным блюдам. Вы точно удивите своих близких и друзей невероятными кулинарными шедеврами с помощью одной хитрости.