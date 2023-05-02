Топ-10 самых красивых образов Met Gala 2023: невеста-Рианна и Николь Кидман в платье из легендарной рекламы (фоторепортаж)

Ежегодное мероприятие было посвящено Карлу Лагерфельду

В первый понедельник мая ежегодно в нью-йоркском Метрополитен-музее традиционно проходит благотворительный бал Met Gala, на котором собирают средства для Института костюма. В 2023 году мероприятие состоялось в 75-й раз и было посвящено выдающейся в мире моды персоне – модельеру Карлу Лагерфельду.

Звезды вдохновлялись известными творениями дизайнера и показали креативные образы на "красной" дорожке. "Телеграф" собрал десять самых красивых нарядов знаменитостей на Met Gala 2023.

Николь Кидман

Голливудская актриса поразила всех своим появлением, ведь она снова надела платье из легендарной рекламы Chanel № 5 2004 года. Творение именитого кутюрье выглядит так же прекрасно, как и 20 лет назад.

Актриса надела легендарное платье Лагерфельда. Фото: Getty Images

Пенелопа Крус

Испанская актриса, звезда фильма "Бандитки" — действующий амбассадор бренда Chanel, креативным директором которого был с 1983 года Лагерфельд. На красной дорожке она в буквальном смысле блистала благодаря обильному количеству драгоценных камней на ее платье.

Почти что свадебный наряд Крус. Фото: Getty Images

Эшли Грэм

Самая сексуальная женщина года вдохновилась стилем Лагерфельда и создала с дизайнерами роскошное бальное платье из бархата и атласа с корсетом. К слову, модель plus size подстриглась прямо перед красной дорожкой, чтобы прическа "не выбивалась" из образа.

Эффектное появление. Фото: Getty Images

Дуа Липа

Популярная певица восхитила образом в винтажном платье Chanel с осенне-зимней коллекции 1992 года. Больше 30 лет назад в таком же появилась на подиуме Лагерфельда супермодель Клаудия Шиффер.

Винтажный наряд очень к лицу певице. Фото: Getty Images

Энн Хэтэуэй

40-летняя актриса не меняется со временем фильма "Дневники принцессы". Для Met Gala звезда выбрала платье в кристаллах Swarovski от Versace и эффектное ожерелье от Bulgari.

Энн Хэтэуэй роскошна. Фото: Getty Images

Марго Робби

Звезда "Вавилона" и "Барби" решила примерить образ Синди Кроуфорд, в котором она блистала в 1993 году. Черное струящееся платье с прозрачным корсетом от Chanel сделало актрису королевой стиля в этот вечер.

У актрисы безупречный вкус. Фото: Getty Images

Лили Коллинз

Главная героиня сериала "Эмили в Париже" поразила своим образом на красной дорожке. На подоле ее платья от Vera Wong сияет имя легендарного модельера.

Креативно отдала дань памяти модельеру. Фото: Getty Images

Роберт Паттинсон

Мужчины тоже удивили многообразием нарядов на событии. К примеру, звезда картины "Сумерки" надел черный смокинг Dior с плиссированной юбкой, а также белую классическую рубашку, украшенную золотой брошью.

Продумана каждая деталь в образе. Фото: Getty Images

Кендалл Дженнер

Американская модель, как и многие гости шоу, продемонстрировала лук в черно-белых тонах, что как раз в эстетике Лагерфельда. Откровенный наряд с длинными рукавами от Marc Jacobs подчеркнул все достоинства фигуры представительницы звездного семейства Кардашьян.

Откровенный, но стильный лук. Фото: Getty Images

Рианна и A$AP Rocky

Пара вышла на красную дорожку последней, было ли опоздание специальным, неизвестно. На беременной во второй раз Рианне роскошное свадебное платье Valentino. Обычно показы модельера закрывали именно наряды невест. Возлюбленный певицы воссоздал образ самого Лагерфельда с показа Chanel 2004 года.

Пара восхитила всех. Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Памела Андерсон порадовала фанов редким публичным выходом. 55-летняя актриса продемонстрировала подтянутую фигуру в стильном наряде.