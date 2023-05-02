Топ-10 найкрасивіших образів Met Gala 2023: наречена-Ріанна й Ніколь Кідман у сукні з легендарної реклами (фоторепортаж)

Щорічний захід був присвячений Карлу Лагерфельду

Першого понеділка травня щорічно в нью-йоркському Метрополітен-музеї традиційно проходить благодійний бал Met Gala, на якому збирають кошти для Інституту костюма. У 2023 році захід відбувся в 75-й раз і був присвячений визначній у світі моди персоні – модельєру Карлу Лагерфельду.

Зірки надихалися відомими творами дизайнера та показали креативні образи на "червоній" доріжці. "Телеграф" зібрав десять найкрасивіших нарядів знаменитостей на Met Gala 2023.

Ніколь Кідман

Голлівудська актриса вразила всіх своєю появою, адже вона знову одягла сукню із легендарної реклами Chanel №5 2004 року. Творіння іменитого кутюр’є виглядає так само чудово, як і 20 років тому.

Актриса одягла легендарну сукню Лагерфельда. Фото: Getty Images

Пенелопа Крус

Іспанська актриса, зірка фільму "Бандитки" — чинна амбасадорка бренду Chanel, креативним директором якого був з 1983 року Лагерфельд. На червоній доріжці вона в буквальному значенні сяяла завдяки великій кількості дорогоцінного каміння на її сукні.

Майже весільне вбрання Крус. Фото: Getty Images

Ешлі Грем

Найсексуальніша жінка року надихнулася стилем Лагерфельда та створила з дизайнерами розкішну бальну сукню з оксамиту й атласу з корсетом. До речі, модель plus size підстриглася перед червоною доріжкою, щоб зачіска "не вибивалася" з образу.

Ефектна поява. Фото: Getty Images

Дуа Ліпа

Популярна співачка захопила образом у вінтажній сукні Chanel із осінньо-зимової колекції 1992 року. Понад 30 років тому в такому ж з’явилася на подіумі Лагерфельда супермодель Клаудія Шиффер.

Вінтажне вбрання дуже личить співачці. Фото: Getty Images

Енн Гетевей

40-річна актриса не змінюється з часом фільму "Щоденники принцеси". Для Met Gala зірка вибрала сукню в кристалах Swarovski від Versace та ефектне намисто від Bulgari.

Енн Хетеуей розкішна. Фото: Getty Images

Марго Роббі

Зірка "Вавилона" та "Барбі" вирішила приміряти образ Сінді Кроуфорд, в якому вона сяяла 1993 року. Чорна сукня з прозорим корсетом від Chanel зробила актрису королевою стилю цього вечора.

Акторка має бездоганний смак. Фото: Getty Images

Лілі Коллінз

Головна героїня серіалу "Емілі в Парижі" вразила своїм образом на червоному хіднику. На поділі її сукні від Vera Wong сяє ім’я легендарного модельєра.

Креативно віддала данину пам’яті модельєру. Фото: Getty Images

Роберт Паттінсон

Чоловіки теж здивували різноманіттям нарядів на події. Наприклад, зірка картини "Сутінки" одягнув чорний смокінг Dior з плісированою спідницею, а також білу класичну сорочку, прикрашену золотою брошкою.

Продумано кожну деталь в образі. Фото: Getty Images

Кендал Дженнер

Американська модель, як і багато гостей шоу, продемонструвала лук у чорно-білих тонах, що якраз в естетиці Лагерфельда. Відверте вбрання з довгими рукавами від Marc Jacobs підкреслило всі переваги фігури представниці зіркового сімейства Кардаш’ян.

Відвертий, але стильний лук. Фото: Getty Images

Ріанна та A$AP Rocky

Пара вийшла на червону доріжку останньою, чи було запізнення спеціальним, невідомо. На вагітній вдруге Ріанні розкішна весільна сукня Valentino. Зазвичай покази модельєра закривали саме вбрання наречених. Коханий співачки відтворив образ самого Лагерфельда з показу Chanel 2004 року.

Пара захопила всіх. Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, що Памела Андерсон порадувала фанів поодиноким публічним виходом. 55-річна актриса продемонструвала підтягнуту фігуру у стильному вбранні.