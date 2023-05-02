Топ-10 найкрасивіших образів Met Gala 2023: наречена-Ріанна й Ніколь Кідман у сукні з легендарної реклами (фоторепортаж)
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Щорічний захід був присвячений Карлу Лагерфельду
Першого понеділка травня щорічно в нью-йоркському Метрополітен-музеї традиційно проходить благодійний бал Met Gala, на якому збирають кошти для Інституту костюма. У 2023 році захід відбувся в 75-й раз і був присвячений визначній у світі моди персоні – модельєру Карлу Лагерфельду.
Зірки надихалися відомими творами дизайнера та показали креативні образи на "червоній" доріжці. "Телеграф" зібрав десять найкрасивіших нарядів знаменитостей на Met Gala 2023.
Ніколь Кідман
Голлівудська актриса вразила всіх своєю появою, адже вона знову одягла сукню із легендарної реклами Chanel №5 2004 року. Творіння іменитого кутюр’є виглядає так само чудово, як і 20 років тому.
Пенелопа Крус
Іспанська актриса, зірка фільму "Бандитки" — чинна амбасадорка бренду Chanel, креативним директором якого був з 1983 року Лагерфельд. На червоній доріжці вона в буквальному значенні сяяла завдяки великій кількості дорогоцінного каміння на її сукні.
Ешлі Грем
Найсексуальніша жінка року надихнулася стилем Лагерфельда та створила з дизайнерами розкішну бальну сукню з оксамиту й атласу з корсетом. До речі, модель plus size підстриглася перед червоною доріжкою, щоб зачіска "не вибивалася" з образу.
Дуа Ліпа
Популярна співачка захопила образом у вінтажній сукні Chanel із осінньо-зимової колекції 1992 року. Понад 30 років тому в такому ж з’явилася на подіумі Лагерфельда супермодель Клаудія Шиффер.
Енн Гетевей
40-річна актриса не змінюється з часом фільму "Щоденники принцеси". Для Met Gala зірка вибрала сукню в кристалах Swarovski від Versace та ефектне намисто від Bulgari.
Марго Роббі
Зірка "Вавилона" та "Барбі" вирішила приміряти образ Сінді Кроуфорд, в якому вона сяяла 1993 року. Чорна сукня з прозорим корсетом від Chanel зробила актрису королевою стилю цього вечора.
Лілі Коллінз
Головна героїня серіалу "Емілі в Парижі" вразила своїм образом на червоному хіднику. На поділі її сукні від Vera Wong сяє ім’я легендарного модельєра.
Роберт Паттінсон
Чоловіки теж здивували різноманіттям нарядів на події. Наприклад, зірка картини "Сутінки" одягнув чорний смокінг Dior з плісированою спідницею, а також білу класичну сорочку, прикрашену золотою брошкою.
Кендал Дженнер
Американська модель, як і багато гостей шоу, продемонструвала лук у чорно-білих тонах, що якраз в естетиці Лагерфельда. Відверте вбрання з довгими рукавами від Marc Jacobs підкреслило всі переваги фігури представниці зіркового сімейства Кардаш’ян.
Ріанна та A$AP Rocky
Пара вийшла на червону доріжку останньою, чи було запізнення спеціальним, невідомо. На вагітній вдруге Ріанні розкішна весільна сукня Valentino. Зазвичай покази модельєра закривали саме вбрання наречених. Коханий співачки відтворив образ самого Лагерфельда з показу Chanel 2004 року.
Раніше "Телеграф" розповідав, що Памела Андерсон порадувала фанів поодиноким публічним виходом. 55-річна актриса продемонструвала підтягнуту фігуру у стильному вбранні.