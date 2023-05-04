Опытные повара делают так: как правильно нарезать овощи для салата

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Самое простое блюдо для праздничного стола и на каждый день – салат. Готовить их можно из овощей, с морепродуктами, жареной печенью, рыбой, зеленью, творогом, специями и ароматными маслами. С приходом весны витаминный салат вообще незаменимое блюдо на каждом столе.

Немногие знают, но от способа нарезки и измельчения овощей зависит и вкус, и вид готового салата. Зеленые салаты готовятся по своим правилам – там все овощи должны быть нарезаны большими кусочками. Как нарезать, чтобы и вкусно было и красиво, расскажем вместе с Cookery.

Как правильно нарезать овощи на салат

Свежие овощи преимущественно нарезают ломтиками. Сначала режут на две половинки, а затем разрезают. Этот вид нарезки подходит для многих овощей – помидоров, огурцов, моркови, свеклы, редиса.

Брусочками нарезают свеклу, морковь и кабачки. Для этого овощи режут тонкими пластинками, а затем уже брусочками. Толщина брусочков 2 – 3 мм, длина 3 – 5 см. Не нужно придавать четкую геометрическую форму – в этом случае получается слишком много отходов.

Кубиками режут и свежие и отварные овощи для многих видов салатов и для бутербродов. Для горячих салатов кубики делают больше по размерам, для салатов с заправкой из майонеза или сметаны они должны быть меньше. Для салатов, подаваемых на бутербродах, овощи режут как можно мельче.

Лук нарезают по-разному. Если он один из основных ингредиентов, то он должен быть мелко нарезанным или натертым на терке. Если овощ будет мариноваться, то он режется кольцами или полукольцами.

В овощные салаты лук режут и полукольцами и кубиками. Чтобы нарезать лук кубиками, его разрезают пополам, затем режут половинку пластинками и измельчают кубиками нужной величины.

Цветная капуста – отдельный вопрос. Для салата используется только молодая цветная капуста с белой головкой. Желтые соцветия испортят вид салата, а по вкусу они будут жестковаты. Головка цветной капусты разбирается на соцветия, отрезается ножка и небольшие соцветия добавляются в свежий овощной салат.

Листовые и кочанные салаты не режутся ножом. Даже если вам нужны небольшие кусочки, листья нужно рвать руками.

Зелень укропа, петрушки, кинзы и другие пряные травы режут ножом, но только листья без стебельков. Чтобы легче было нарезать зелень, пучок разрезают пополам, снова складывают вместе и только после этого измельчают.

Ранее "Телеграф" давал ответ на вопрос, мыть или не мыть упакованную зелень. Оказывается, здесь не все так просто.